Comisia Europeana investigheaza cum a primit ajutoare de stat Complexul Energetic Hunedoara

La data de 21 aprilie 2015, Comisia a aprobat acordarea unui ajutor temporar pentru salvare in valoare de 37,7 milioane euro (167 de milioane lei) producatorului de energie Complexul Energetic Hunedoara (CEH), care se afla intr-o situatie de dificultate financiara inca din 2013.In contextul respectivei decizii, Romania s-a angajat sa prezinte un plan de restructurare menit sa asigure viabilitatea viitoare a CE Hunedoara, in cazul in care intreprinderea nu va fi in masura sa ramburseze ajutorul pentru salvare in termen de sase luni.In plus, printr-o decizie separata, publicata la 20 aprilie 2015,Normele UE privind ajutoarele de stat ii permit statului sa intervina in sprijinul unei intreprinderi aflate in dificultate financiara numai in conditii specifice si solicita, in special, ca respectiva intreprindere sa faca obiectul unui plan de restructurare solid, care sa asigure restabilirea viabilitatii sale pe termen lung, faptul ca respectiva intreprindere contribuie la costurile aferente restructurarii sale si ca orice eventuale denaturari ale concurentei sunt limitate."In acest stadiu,: in primul rand, CE Hunedoara a intrat in procedura de insolventa in 2016 (suspendata in prezent), cu datorii de peste 500 de milioane euro fata de diferite organe de stat. In aceasta suma intra o parte din imprumutul pentru salvare acordat de Romania intreprinderii CE Hunedoara in 2015, un imprumut menit sa finanteze rambursarea ajutorului de stat incompatibil, precum si imprumuturi suplimentare in valoare de circa 73 de milioane euro, pe care Romania le-a acordat CE Hunedoara incepand cu 2015 pentru a mentine intreprinderea pe linia de plutire", arata CE.In al doilea rand,si nici masuri menite sa limiteze posibilele denaturari ale concurentei ca urmare a unui sprijin considerabil din partea statului.. In acelasi timp, Comisia va continua sa colaboreze indeaproape cu autoritatile romane pentru a gasi o solutie viabila pentru activele CE Hunedoara prin care sa se asigure ca aceasta intreprindere continua sa furnizeze energie electrica, sa diminueze costurile suportate de consumatori si sa limiteze sarcina suportata de contribuabilii romani", a informat Comisia Europeana.Deschiderea unei investigatii ofera partilor terte interesate posibilitatea de a prezenta observatii si nu anticipeaza rezultatul acesteia.CE Hunedoara este un producator roman de energie electrica si termica detinut de stat, care exploateaza, de asemenea, minele de carbune superior pentru a-si alimenta centralele electrice.