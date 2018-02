Comisia Europeana prezinta diferite optiuni pentru urmatorul buget UE inclusiv legarea sa de statul de drept

Ziare.

com

Optiunile prezentate de Comisia Europeana vor fi dezbatute de sefii de stat si de guverne la reuniunea din 23 februarie.Executivul comunitar va prezenta la inceputul lunii mai propunerile sale definitive cu privire la urmatorul buget pe termen lung, 2021 - 2027, informeaza Reuters."Un buget nu este un exercitiu contabil, ci o reflectie a prioritatilor si a ambitiilor, care traduce viitorul in cifre. Prin urmare, sa discutam mai intai despre ce fel de Europa ne dorim. Ulterior, statele membre vor trebui sa isi sustina ambitiile cu finantarea necesara. Trebuie sa intelegem cu totii ca, in discutiile care ne asteapta, nu vom mai putea continua ca pana acum", a declarat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.CE subliniaza ca atunci cand se discuta despre nivelul de ambitie a actiunii UE in domenii cum ar fi protectia frontierelor externe ale UE, sprijinirea unei veritabile Uniuni Europene a Apararii, stimularea transformarii digitale a Europei sau cresterea eficientei politicii de coeziune si a politicii agricole ale UE este important ca liderii sa aiba o idee clara asupra a ceea ce ar insemna concret optiunile lor din punctul de vedere al finantarii acordate la nivelul UE.Este ceea ce isi propune documentul prezentat miercuri de Comisie, prin cuantificarea impactului financiar al diverselor optiuni de politica posibile.Comisia prezinta, de asemenea, optiuni pentru, inclusiv prin consolidarea legaturii dintre obiectivele sale si modul in care acesta este finantat.In plus, sunt prezentate posibilitati pentru consolidarea legaturii - denumita de multe ori "conditionalitate" - dintre finantarea acordata de UE si respectarea valorilor fundamentale ale Uniunii."Trebuie sa nu repetam experienta nefericita din 2013, cand bugetul actual al UE a facut obiectul unui acord cu o intarziere considerabila. Daca o astfel de intarziere s-ar repeta, peste 100.000 de proiecte finantate de UE nu ar fi in masura sa demareze la timp, iar sute de mii de tineri nu ar putea beneficia de pe urma schimburilor Erasmus+ in 2021", a declarat comisarul responsabil pentru buget si resursele umane, Gunther H. Oettinger.Cel mai tarziu la inceputul lunii mai 2018, Comisia Europeana va inainta propunerea sa oficiala privind urmatorul buget pe termen lung al UE. Intre timp, Comisia va continua sa asculte opiniile tuturor partilor interesate, inclusiv prin intermediul consultarilor publice privind prioritatile UE care au fost lansate in ianuarie 2018.