Comisia Europeana: Romania incalca legislatia UE in 10 domenii, de la poluare si arme, la protectia copilului

Ziare.

com

Pentru, Comisia solicita Romaniei si Croatiei sa abordeze "esecul sistemic" in ceea ce priveste monitorizarea poluarii, astfel cum se prevede in legislatia UE privind calitatea aerului inconjurator.CE solicita Romaniei sa se asigure ca instalatiile industriale functioneaza in baza unor autorizatii adecvate.Pentru, Comisia solicita Romaniei, Poloniei si Portugaliei sa finalizeze reteaua Natura 2000. Comisia Europeana a decis joi sa trimita o scrisoare de punere in intarziere Romaniei, Poloniei si Portugaliei pe motiv ca aceste tariComisia mai solicita Romaniei sa isi alinieze legislatia in domeniulla normele UE. Normele nationale actuale din Romania impun o obligatie de notificare prealabila a oricarei intentii de modificare a primelor, precum si o serie de limitari a modalitatilor de calculare a primelor de catre asiguratori.Comisia a considerat ca aceste obligatii contravin Directivei Solvabilitate II, astfel cum a fost interpretata de jurisprudenta Curtii referitoare la principiul libertatii tarifelor.Legislatia nationala in cauza obliga, de asemenea, asiguratorii sa emita, pentru anumite categorii de vehicule, o polita valabila numai pe teritoriul Romaniei. In opinia Comisiei, aceste norme contravin Directivei privind asigurarea auto, prin care se cere ca politele de asigurare de raspundere civila auto sa acopere intregul teritoriu al UE pe baza unei prime de asigurare unice.In absenta unui raspuns satisfacator din partea autoritatilor romane in termen de doua luni, Comisia poate trimite cazul in fata Curtii de Justitie a UE.Pentru domeniul, Comisia indeamna insistent 20 de state membre, printre care si Romania, sa transpuna noile norme ale UE. Directiva UE revizuita, adoptata de statele membre in mai 2017, inaspreste controalele privind achizitia si detinerea legala de arme de foc.Statele membre au fost obligate sa informeze Comisia cu privire la masurile de transpunere pentru majoritatea dispozitiilor directivei pana la 14 septembrie 2018.Comisia adreseaza acum avize motivate Belgiei, Cehiei, Estoniei, Lituaniei, Poloniei, Portugaliei, Suediei si Regatului Unit pentru notificarea partiala a masurilor de transpunere relevante, precum si Ciprului, Finlandei, Germaniei, Greciei, Ungariei, Irlandei, Luxemburgului, Tarilor de Jos, Romaniei, Slovaciei, Sloveniei si Spaniei pentru ca nu au comunicat Comisiei nicio masura.Aceasta etapa constituie urmarea scrisorilor de punere in intarziere pe care Comisia le-a trimis statelor membre in noiembrie 2018. Statele membre in cauza au acum la dispozitie doua luni pentru a notifica Comisiei masurile luate. In caz contrar, Comisia poate decide sa le trimita in fata Curtii de Justitie a UE.Comisia lanseaza proceduri de constatare a neindeplinirii obligatiilor impotriva mai multor state membre, inclusiv Romaniei, in ceea ce privestela nivelul UE.In privinta, Comisia indeamna Romaniei sa asigure punerea in aplicare corecta a normelor UE privind permisele de sedere pentru resortisantii din tari terte.Comisia Europeana a decis joi sa trimita Romaniei o scrisoare suplimentara de punere in intarziere pentru punerea in aplicare incorecta a dispozitiilor privind respingerea cererilor de acordare a permiselor de sedere si obligatia de a justifica motivele de refuz in temeiul directivelor UE privind migratia legala.Comisia mai solicita Romaniei sa elimine barierele din calea. Dupa evaluarea modificarilor recente ale Legii energiei adoptate de Romania, Comisia a constatat ca este mentinuta obligatia de a vinde gaze naturale cu prioritate pe piata romana, ceea ce, in consecinta, reprezinta o incalcare a dreptului UE.Comisia considera ca actualul cadru juridic roman, prin faptul ca impune producatorilor din Romania obligatia de a acorda prioritate vanzarilor de pe piata interna, creeaza bariere nejustificate in calea exporturilor de gaze din Romania si, prin urmare, a solicitat eliminarea acestor bariere.In privinta, Comisia solicita Romaniei si a altor 6 state membre sa puna in aplicare normele UE privind. UE dispune de norme stricte care incrimineaza astfel de abuzuri in Europa, care asigura pedepse severe pentru autorii infractiunilor, protejeaza copiii care sunt victime si contribuie la prevenirea savarsirii acestor infractiuni. Directiva include, de asemenea, masuri speciale de combatere a abuzului sexual online asupra copiilor.Aproape toate statele membre au inregistrat intarzieri la punerea in aplicare a noilor masuri, intrucat directiva este extrem de cuprinzatoare. Comisia este la curent cu existenta acestor dificultati, insa pentru a asigura protectia eficienta a copiilor impotriva abuzului sexual, toate statele membre trebuie sa respecte pe deplin dispozitiile directivei.Prin urmare, Comisia a decis sa lanseze proceduri de constatare a neindeplinirii obligatiilor impotriva a 7 state membre pentru transpunerea incorecta a directivei in legislatia nationala.La capitolul, Comisia solicita Romaniei si altor 15 state membre sa actualizeze conexiunea intre registrele lor electronice nationale cu transportatorii rutieri si noua versiune a Registrului european al intreprinderilor de transport rutier.In pivinta, Comisia indeamna insistent Romania si Italia sa notifice masurile nationale cu privire la sanctiunile aplicabile in cazul incalcarilor.Prin pachetul sau lunar de decizii in constatarea neindeplinirii obligatiilor, Comisia Europeana urmareste actionarea in justitie a statelor membre care nu si-au indeplinit obligatiile ce le revin in temeiul legislatiei UE. Aceste decizii, care vizeaza diverse sectoare si domenii de politica ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzatoare a legislatiei UE, in beneficiul cetatenilor si al intreprinderilor.Principalele decizii adoptate de Comisia Europeana in iulie, grupate pe domenii de politica, includ 130 de scrisori de notificare a intarzierii in indeplinirea obligatiilor, 79 avize motivate si 15 cazuri de trimitere in fata Curtii de Justitie a UE. Totodata, Comisia inchide 35 de cazuri in care diferendele cu statele membre in cauza au fost solutionate fara a fi necesara continuarea procedurii.