Comisia Europeana vrea 6 state din Balcani in UE. Schimba procedura de aderare ca sa-l induplece pe Macron

Obiectiile lui Macron

Ziare.

com

"Deplina extindere a UE in Balcanii Occidentali este o prioritate absoluta a Comisiei", a declarat Oliver Varhelyi, intr-o conferinta de presa, dupa prezentarea unei propuneri de reformare a procesului de aderare, confirmand astfel o informatie dezvaluita marti de Reuters.Presedintele CE, Ursula von der Leyen, a catalogat aceasta initiativa drept un "mesaj bun" pentru Macedonia de Nord si Albania, dezamagite in urma respingerii deschiderii negocierilor lor de aderare in octombrie , relateazaa Associated Press."Extinderea UE este reciproc avantajoasa", a subliniat ea pe Twitter.Modificarile avute in vedere le ofera statelor membre posibilitatea de a intrerupe o procedura de aderare - si chiar sa oblige o tara candidata sa reia negocierile de la zero in anumite capitole politice - in cazul in care Uniunea constata lipsuri.Comisia spera astfel sa convinga Franta - care se declara de acord in principiu cu o extindere a UE in Balcani pe termen lung - sa-si ridice obiectiile inaintea unui summit UE-Balcani, prevazut in mai, la Zagreb."Comisia a construit un pod solid pentru Franta. Noi contam pe Paris ca el sa treaca acest pod, sa se asocieze consensului si sa deschida calea inceperii discutiilor de aderare", a declarat pentru Reuters un diplomat european.Emmanuel Macron a refuzat, in octombrie, deschiderea negocierilor de aderare ale Albaniei si Macedoniei de Nord, blocand astfel un proces care sa fie deschis apoi Serbiei, Kosovo, Muntenegrului si Bosniei.Presedintele francez a reclamat ca UE sa se reformeze inainte sa continue o extindere pe care o considera "prea birocratica".Fostul presedinte al Comisiei Europene Jean-Claude Juncker si alte state membre - ca Italia - considera ca Franta a comis o "greseala istorica" si ca si-a asumat astfel riscul de a incuraja tarile din Balcani sa se indeparteze de UE in favoarea Chinei si Rusiei.Noul comisar ungar insarcinat cu Extinderea Oliver Varhelyi - care considera, la randul sau, ca includerea acestor sase tari este cruciala in a permite UE sa-si consolideze influenta la nivel mondial - a catalogat viitoarea lor aderare drept "geostrategica".Macedonia de Nord a reactionat pozitiv."Aceasta noua abordare va conduce la o dubla victorie in saptamanile urmatoare: deschiderea negocierilor intr-un proces avansat", a apreciat intr-un comunicat ministrul nord-macedonean de Externe Nikola, Dimitrov.Ultima aderare la UE a avut loc in 2013 - a Croatiei.In ultimii 12 ani, in contextul crizei financiare si apoi a crizei migratiei, apetitul primirii unor noi membri - state sarace - a scazut.