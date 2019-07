Comisia Europeana vrea evaluarea anuala a fiecarui stat privind statul de drept si cere ajutorul societatii civile

Statul de drept: o valoare comuna pentru toti europenii

"Comisia prezinta astazi, 17 iulie, o serie de initiative concrete grupate in jurul a trei piloni: promovarea unei culturi a statului de drept; prevenirea problemelor legate de statul de drept si oferirea unui raspuns eficient in cazul incalcarilor statului de drept. In calitate de gardian al tratatelor, Comisia Europeana are un rol unic.Cu toate acestea, institutiile Uniunii si statele membre sunt responsabile de garantarea respectarii statului de drept ca valoare fundamentala a Uniunii noastre. In plus, un raspuns eficient necesita, de asemenea, sprijinul societatii civile. De asemenea, Comisia face apel la toate partile sa actioneze in acest sens", au transmis reprezentantii Comisiei Europene, printr-un comunicat de presa.Institutia mai spune ca pentru a promova o cultura comuna a statului de drept in intreaga Europa, Comisia va da curs ideii privind organizarea unui eveniment anual specific dedicat dialogului cu societatea civila."Aceasta va utiliza pe deplin posibilitatile de finantare pentru a capacita partile interesate, inclusiv societatea civila, in vederea promovarii statului de drept si pentru instituirea unei strategii de comunicare specifice privind statul de drept.Comisia va consolida cooperarea cu Consiliul Europei si cu alte organizatii internationale, precum si cu retelele judiciare si parlamentele nationale. Comisia invita Parlamentul European, Consiliul si statele membre sa se implice pe deplin in acest proces", a completat sursa citata.De asemenea evaluarea anuala a statului de drept in statele membre este un sistem suplimentar menit sa depisteze din timp problemele din tarile membre ale Uniunii Europene."Pentru a preveni aparitia unor probleme legate de statul de drept, Comisia a decis sa instituie un ciclu de evaluare a statului de drept, care sa includa un raport anual privind statul de drept vizand toate statele membre ale UE. Acest sistem suplimentar va contribui la depistarea timpurie a problemelor emergente legate de statul de drept, indiferent de locul in care apar.Comisia va aprofunda monitorizarea evolutiilor legate de statul de drept si va invita toate statele membre sa se implice intr-un schimb reciproc de informatii si intr-un dialog, inclusiv prin intermediul unei retele de puncte nationale de contact.Parlamentul European si Consiliul ar trebui sa organizeze o dezbatere specifica privind raportul anual al Comisiei. De asemenea, Comisia va dezvolta in continuare tabloul de bord privind justitia in Uniunea Europeana si va consolida dialogul cu alte institutii ale UE, cu statele membre, cu partidele politice europene si cu partile interesate", explica sursa mentionata."Curtea de Justitie a Uniunii Europene a reafirmat recent faptul ca statul de drept este esential pentru functionarea UE. Importanta sa este recunoscuta, de asemenea, de o majoritate covarsitoare a cetatenilor UE. Cu toate acestea, statul de drept a fost atacat in mai multe moduri in ultimii cinci ani.Comisia Europeana a depus eforturi deosebite pentru a rezista acestor atacuri cu instrumentele de care dispune si va continua sa faca acest lucru. Astazi am decis sa ne consolidam si mai mult setul de instrumente pentru a promova, a proteja si a asigura respectarea statului de drept", a declarat prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans.Rezultatele unui sondaj Eurobarometru publicat, miercuri, arata ca cetatenii acorda o mare importanta respectarii statului de drept:"Peste 8 din 10 cetateni afirma ca posibilitatea de a introduce cai de atac la instante de judecata independente, egalitatea in fata legii si investigarea si urmarirea penala corespunzatoare a cazurilor de coruptie sunt importante pentru ei;Peste 8 din 10 cetateni afirma ca statul de drept trebuie respectat in toate celelalte state membre;Peste 80% din cetatenii UE sunt in favoarea imbunatatirii principiilor fundamentale ale statului de drept;Majoritatea cetatenilor (56%) nu cred ca sunt suficient de informati cu privire la situatia statului de drept", conform comunicatului de presa.Sondajul Eurobarometru arata, de asemenea, un sprijin puternic pentru rolul mass-mediei si al societatii civile in tragerea la raspundere a politicienilor aflati la putere, cu peste 8 din 10 cetateni considerand ca este important ca mass-media si societatea civila sa isi poata desfasura activitatea in mod liber si sa poata formula critici la adresa guvernului fara riscul de a fi intimidati.