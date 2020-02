Comisia Europeana vrea reguli mai dure pe Internet: Dezinformarea coordonata poate pune probleme de securitate

Ziare.

"Sa spui ca acesti actori sunt canale care nu au nimic de a face cu continutul este depasit. Si mi-e teama ca de asemenea sunt depasite si acele asa-numite 'gentlemen's agreements' cu gigantii din domeniul tehnologiei", a declarat Vera Jourova, insarcinata in cadrul executivului comunitar cu "valorile si transparenta"."Cooperam bine cu Facebook, Google, Twitter, Microsoft etc., dar exista noi actori, precum Tik Tok (aplicatie chinezeasca de partajare de video, foarte populara in randul adolescentilor - n.r.) si cu ei nu vad sa incheiem un acord. Deci avem nevoie de reguli stabile pentru a garanta ca in mediul online nu va prolifera continutul ilegal", a adaugat ea.Facebook, Twitter, YouTube si Microsoft au semnat in mai 2016 un "cod de conduita" in care se angajau in fata Comisiei la "proceduri clare si eficiente pentru a examina" in mai putin de 24 de ore raportarile de afirmatii care instiga la ura in Europa si la inlaturarea lor daca este necesar. Google+, Instagram, Snapchat, Dailymotion si Jeuxvideo.com s-au alaturat si ele acestui cod de conduita.Comisia Europeana, care pana acum a optat pentru un demers voluntar din partea platformelor in lupta impotriva dezinformarii, intentioneaza sa adopte acum o reglementare, potrivit Verei Jourova, "in special in cazurile in care dezinformarea coordonata pe platforme tehnologice poate pune probleme de securitate".Responsabila ceha a mai subliniat ca executivul comunitar este "in curs de colectare a datelor" privind legatura intre "modelul de business" al acestor retele si proliferarea "fake news"."Adevarul nu este sexi. Dezinformarea functioneaza cu emotii, care o vand mai bine. Poate sunt naiva, dar nu cred ca minciunile ar trebui sa fie profitabile", a spus ea.