Europa tot sta dupa noi. Comisia JURI a amanat audierea comisarilor propusi de Franta si Ungaria

Pe cine ar putea propune Romania

Ziare.

com

Potrivit agendei Comisiei JURI , pe ordinea de zi a sedintei de azi figura audierea comisarilor propusi. De asemenea, o audiere era programata si joi, 7 noiembrie.Cele doua au fost insa amanate.Potrivit unor surse citate de Il Fatto Quotidiano, reuniunile programate pentru 6 si 7 noiembrie au fost amanate in asteptarea mai multor informatii din partea Comisiei Europene.Publicatia italiana noteaza ca Romania inca nu a propus pe cineva pentru functia europeana, astfel ca JURI s-ar putea intruni pentru a evalua integritatea comisarilor desemnati abia saptamana viitoare. Acest lucru, potrivit sursei citate, pune in pericol investirea noii Comisii Europene pe 1 decembrie."La apel lipseste in continuare, dupa de Franta a depus candidatura lui Thierry Breton si Ungaria pe cea a lui Oliver Varhelyi, numele comisarului desemnat de Romania. Comisia JURI s-ar putea intruni pentru a evalua conflictul de interese al comisarilor desemnati, saptamana viitoare, dar timpul pentru instalarea Comisiei von der Leyen pe 1 decembrie devine si mai insuficient", scrie Il Fatto Quotidiano Surse liberale citate de Reuters sustin ca Guvernul Ludovic Orban il va propune pe Siegfried Muresan drept comisar european.Un oficial de rang inalt apropiat de procesul nominalizarii a declarat pentru sursa citata ca o scrisoare in acest sens va fi trimisa miercuri dimineata."S-a decis ca Muresan e propunerea Romaniei", a spus alt oficial pentru aceeasi sursa.Intreaga Uniune Europeana asteapta de la noul guvern de la Bucuresti sa numeasca urgent un comisar din partea Romaniei.Asta dupa ce trei propuneri ale Vioricai Dancila (Rovana Plumb, Dan Nica si Victor Negrescu) au fost respinse la Bruxelles in diverse faze ale procesului de desemnare a noii Comisii Europene.Daca Ursula von der Leyen devine sau nu presedinte al Comisiei Europene in acest an depinde de capriciile politicii romanesti, scria saptamana trecuta Politico , intr-un amplu articol intitulat "Europa sta dupa Romania".