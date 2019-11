Comisia JURI se va reuni pe 12 noiembrie pentru a analiza candidatii din Franta, Ungaria si Romania

Ziare.

JURI a primit declaratiile de avere ale candidatilor francez si ungar (Thierry Breton si Olivier Varhelyi) si asteapta pana vineri seara documentele de la candidatul roman.Intrarea in functie a Comisiei Europene conduse de Ursula Von der Leyen, prevazuta la 1 noiembrie 2019, a fost amanata pana la 1 decembrie 2019, in urma respingerii de catre eurodeputati a candidatilor francez (Sylvie Goulard), ungar (Laszlo Trocsanyi) si roman (Rovana Plumb) propusi initial la functia de comisar european.Ulterior, Franta a prezentat candidatura fostului ministru al economiei Thierry Breton, in timp ce Ungaria l-a propus pe actualul ambasador pe langa Uniunea Europeana, Oliver Varhelyi.Presedintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a decis miercuri ca Adina Valean sa preia portofoliul transporturilor in viitorul executiv comunitar, dupa ce in aceeasi zi Romania a transmis doua propuneri de candidati pentru postul de comisar european.