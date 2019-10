Cristian Preda avertizeaza ca Romania ar putea ramane fara comisar european: Sefa CE nu i-a luat in seama pe Nica si Ciot

Ziare.

Preda subliniaza ca Romania ar putea sa ramana fara portofoliu din aceasta cauza."Peste 3 zile se incheie audierile comisarilor propusi de statele-membre in comisiile din Parlamentul European.Peste doua saptamani e programat votul in plen pentru Ursula von der Leyen si intreaga sa echipa.Din pricina propunerilor catastrofale facute de Viorica Dancila, in acest moment nu exista, de fapt, vreun candidat din partea Romaniei.Plumb a fost respinsa, iar propunerile trimise de la Bucuresti - Nica si rezerva sa Ciot - nu au fost luate in seama de sefa Comisiei Europene, asa ca nu exista un nume din Romania trimis spre audiere in PE.Politica de cadre a PSD a blocat formarea unei institutii europene", a scris Cristian Preda pe contul sau de Facebook.Acest noteaza ca in acest context tara noastra poate ramane fara portofoliu."Exista riscul ca reactia de la Bruxelles sa fie dura si sa ramanem fara portofoliu.Tratatele o ingaduie.Cutuma e cea care a impus principiul 'o tara-un comisar', dar Dancila & co. le pot oferi ocazia celor care viseaza la diminuarea numarului de comisari sa-si vada visul devenind realitate", se mai arata in postare.Amintim ca Rovana Plumb a fost respinsa de Comisia JURI a Parlamentului European pentru functia de comisar european. Ulterior, premierul Dancila i-a propus pe Dan Nica, aceasta fiind prima propunere, iar cea de rezerva este Gabriela Ciot, secretar de stat in MAE.