Cu o infrastructura la pamant, Romania ar putea primi portofoliul Transporturi in viitoarea Comisie Europeana: O posibila explicatie

Din pacate, Romania are o infrastructura saraca, autostrazile sunt putine si multe tronsoane sunt inca nefinalizate, trenurile circula lent si inregistreaza mari intarzieri, iar ministrii care s-au perindat in functie n-au reusit mare lucru: multe vorbe goale si promisiuni neonorate sau rupte de realitate. Si atunci, de ce a repartizat Ursula von der Leyen Romaniei tocmai acest domeniu, care are impact pe multe planuri, de la economie si comert, pana la turism?"Da, este o intrebare si pentru mine, sincer va spun. Nu cred ca are vreo legatura cu guvernul de la Bucuresti, nu cred ca guvernul actual a negociat acest portofoliu, dar nici nu stiu cum a decis doamna Ursula von der Leyen", ne-a raspunsEurodeputatul liberal anticipeaza ca daca Romania va insista sa sustina pentru postul de comisar european o persoana care nu are experienta si calitatile necesare, atunci Transporturile vor fi gestionate, de fapt, de un functionar european."Sper sa nu fie aceeasi situatie ca in cei cinci ani care au trecut, in care au preferat sa puna pe un domeniu foarte important un comisar slabut, sa-i spunem, astfel incat serviciile Comisiei Europene sa conduca de fapt activitatea, asa cum s-a intamplat la comisarul pentru coeziune. Sper sa nu fie aceleasi motive.", a subliniat Marian Jean Marinescu.Acesta si-a argumentat opinia negativa despre activitatea fostului comisar european Corina Cretu printr-un exemplu.. Domeniul a avut 76 de miliarde pana in 2020 si acum are 46 de miliarde in propunerea CE. Fondul de coeziune, adica fondul de care Romania are nevoie cel mai mult! Iar un comisar roman a acceptat sa fie redus la jumatate.Sper sa nu fie aceeasi situatie si cu Transporturile", ne-a declarat eurodeputatul PNL.Intrebat daca portofoliul Transporturilor, care se pare ca va fi alocat Romaniei, este cu adevarat important, Marian Jean Marinescu a precizat ca "Bugetul pentru Transporturi nu e foarte mare, iar domeniul nu este socotit ca foarte important".Dar comisarul se ocupa, intr-adevar, si de niste domenii importante - cum ar fi investitiile in transportul feroviar, dar si de transportul aerian. Are legislatie importanta in domeniu, cum ar fi siguranta in transportul rutier, si in general in transporturi, si mai ales acum va avea legislatie importanta referitor la decarbonizarea transporturilor. E un domeniu important, dar nu foarte important. Ganditi-va, de exemplu, ca Cercetarea (portofoliu alocat Lituaniei, n.red.) are un buget de 100 de miliarde sau Agricultura are aproape 300 de miliarde", a adaugat acesta.In ceea ce priveste necesitatea ca viitorul comisar european pentru Transporturi sa aiba experienta in domeniu, Marian Jean Marinescu spune ca obligatoriu ar fi ca el ""."Comisarul european pentru Transporturi care pleaca acum, doamna Bulc, a fost numit tot asa, in ultimul moment . Acum 5 ani, primul candidat din partea Sloveniei nu a fost acceptat de Parlamentul European, din diverse motive, si atunci au desemnat pe altcineva in ultimul moment. Si nu a fost un comisar extraordinar", a adaugat acesta.Marian Jean Marinescu a refuzat sa ne spuna ce crede despre sansele candidatului desemnat de Guvernul Dancila de a trece de votul in Parlamentul European."Nu vreau sa ma pronunt, pentru ca va trebui sa(sunt coordonatorul de la Transporturi) . E o sarcina ingrata, va spun cinstit,", a recunoscut Marian Jean Marinescu, precizand ca audierile din PE sunt programate sa aiba loc intre 30 septembrie si 8 octombrie, si exprimandu-si speranta ca Romania va avea totusi "un candidat care sa nu ne faca de ras".Comisia Europeana a anuntat oficial, luni, ca Rovana Plumb a fost acceptata de Ursula von der Leyen drept propunerea Romaniei pentru pozitia de comisar european Premierul Viorica Dancila nu a anuntat public niciodata numele celui pe care il sustine Romania pentru aceasta pozitie, si nici nu a argumentat o astfel de decizie, dar informal a trimis la Bruxelles doua propuneri: Rovana Plumb si Dan Nica, ambii europarlamentari PSD.Cele doua propuneri nu au fost initial agreate, asa ca Romania a ramas ultima tara a carei nominalizare a fost pana la urma acceptata.Chiar daca Rovana Plumb apare pe lista finala a candidatilor agreati de Ursula van der Leyen, asta nu inseamna ca ea va si fi comisar european, pentru ca dupa audierile in comisiile de specialitate, Parlamentul European va da un vot si ea ar putea fi respinsa. Un alt vot se va da ulterior si in Consiliul European."Ambii candidati - Rovana Plumb si Dan Nica - au actionat pentru obstructionarea justitiei -, iar dl Nica a taraganat ridicarea imunitatii in Parlamentul European, cand procurorii au cerut inceperea urmaririi penale in dosarul Microsoft (...)Majoritatea din PE, care este pentru apararea justitiei, nu va accepta niciodata candidati care au actionat impotriva statului de drept si a valorilor europene, iar", a comentat, vicepresedinte al PPE, cel mai puternic grup politic din Parlamentul European, cerandu-i public premierului Viorica Dancila sa faca o alta nominalizare.Luni, Alianta USR PLUS a anuntat ca se opune numirii Rovanei Plumb in functia de comisar european Fost ministru al Mediului, al Muncii si al Fondurilor Europene in diverse guverne PSD, Rovana Plumb este in prezent europarlamentar si vicepresedinte al grupului Socialistilor europeni (PES) . Conform fisei sale de pe site-ul PE , Rovana Plumb este membru al Comisiei pentru Mediu, Sanatate publica si Siguranta alimentara, neavand niciun fel de experienta anterioara in domeniul Transporturilor.In schimb, Rovana Plumb este o apropiata a Vioricai Dancila si a fostului presedinte al PSD Liviu Dragnea, incarcerat la Rahova dupa ce a fost condamnat la inchisoare pentru fapte de coruptie.