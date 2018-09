Cum a ajuns Romania sa fie chemata in judecata de Comisia Europeana: Guvernele PSD i-au dus cu vorba pe oficialii UE si infractorii pot profita

Guvernul nu a facut nimic

La cine era decizia

Indiferenta timp de doi ani

Pana la expirarea termenului prevazut la articolul 67 al Directivei 2015/849/UE, respectiv 26 iunie 2017, Romania nu a comunicat Comisiei nicio masura nationala de transpunere a directivei

Cum au dus Comisia cu vorba

Mesaj dur in cererea de chemare in judecata

Lipsa transpunerii pune deci in pericol piata financiara europeana

"Infractorii pot exploata lacunele juridice"

lipsa transpunerii Directivei 2015/849/UE afecteaza in mod direct piata financiara europeana, investitorii entitati corporative si individuali, precum si toti cetatenii, in calitate de participanti la piata financiara

Solicitarea

21.974,40 euro/zi

sumei forfetare minime de 1.887.000 euro.

Guvernul se mai roaga de o pasuire

USR: PSD a avut alta prioritate

Acest mesaj apare in cererea de chemare in judecata a Romaniei, proces care se judeca la Curtea de Justitie a Uniunii Europene. Documentul a fost consultat dei", se arata in actul citat.Potrivit sursei citate, oficialii romani au informat de cel putin doua ori Comisia Europeana ca vor transpune, in legislatia nationala, Directiva Europeana 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului. Chiar au avansat doua date certe: decembrie 2017 si mai 2018. Au fost doarExecutivul nu a facut nimic pentru a implementa rapid directiva emisa inca din iunie 2015. Desi in intarziere, Guvernul a ales, inexplicabil, calea legislativa cea mai lunga - un proiect de lege care a plecat la Senat abia pe 31 mai 2018. Acolo este si in prezent.Pe 3 iulie, plenul Senatului a aprobat prelungirea termenului de adoptare tacita de la 45 la 60 de zile, care se calculeaza de la data de 25 iunie 2018.Practic,si ca in realitate Romania nu face nimic in acest sens. In acest context, Comisia Europeana (CE) a anuntat, in iulie 2018, ca a demarat o procedura de infringement impotriva Romaniei in fata Curtii de Justitie a UE, pentru ca nu a implementat directiva.Comisia a propus impunerea de catre Curte a platii unei sume forfetare, precum si a unor penalitati zilnice pana cand Romania va lua masurile necesare.In perioada 2017-2018, Guvernul a fost condus de trei premieri PSD: Sorin Grindeanu (ianuarie-iunie 2017), Mihai Tudose (iunie 2017-ianuarie 2018) si Viorica Dancila (ianuarie 2018 - prezent).Potrivit unei declaratii facute de ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, institutiile responsabile de elaborarea si promovarea proiectului de lege in acest caz sunt Secretariatul General al Guvernului (SGG), Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) si Ministerul Justitiei (MJ).In MAE, secretarul de stat Cristian Gabriel Winzer are atributii directe in analizarea si avizarea proiectelor de acte normative care urmaresc transpunerea sau asigurarea cadrului de aplicare directa in legislatia nationala a actelor legislative ale Uniunii Europene.Dupa cum am aratat, Directiva UE 2015/849 privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor sau finantarii terorismului a fost emisa pe 5 iunie 2015. Termenul-limita pentru transpunerea de catre statele membre in legislatiile lor nationale a directivei a fost 26 iunie 2017.", arata Comisia Europeana, in cererea depusa la Curtea de Justitie a UE.Oficialii europeni au facut o cronologie a corespondentei purtate cu autoritatile din Romania si arata cum responsabilii de la Bucuresti ii duceau cu vorba.Comisia i-a comunicat Romaniei scrisoarea de punere in intarziere.Autoritatile romane au raspuns la scrisoarea de punere in intarziere si au informat Comisia ca masurile de transpunere urmeaza sa fie adoptate in luna decembrie 2017.Comisia a transmis un aviz motivat, prin care a solicitat Romaniei sa comunice masurile de transpunere a directivei intr-un termen de doua luni. Asta dupa ce Romania inca nu comunicase vreo masura de transpunere a directivei.Romania a raspuns la avizul motivat, informand Comisia ca proiectul de lege care contine masurile de transpunere in dreptul national a Directivei 2015/849/UE va fi aprobat de Guvern in februarie 2018 si ca se estimeaza ca va fi adoptat de Parlament in mai 2018.Comisia a decis sa sesizeze Curtea de Justitie.Oficialii europeni atrag atentia asupra efectelor pe care le are lipsa transpunerii."Faptul ca Romania nu a transpus Directiva 2015/849/UE are drept rezultat ca protejarea eficienta a pietei financiare europene impotriva spalarii banilor si a finantarii terorismului nu este garantata in acest stat membru.", arata Comisia Europeana, in cererea de chemare in judecata.Trebuie spus ca, intre timp, ca urmare a dezvaluirilor din investigatia Panama Papers si a atacurilor teroriste din Europa, CE a propus deja alta directiva, care a intrat in vigoare in 9 iulie 2018 si pe care statele UE trebuie sa o implementeze pana pe 10 ianuarie 2020.Comisia mai arata ca lipsa transpunerii poate impiedica o cooperare transfrontaliera eficace dintre autoritatile competente din Romania si din alte state membre, "in conditiile in care directiva prevede norme consolidate referitoare la cooperarea si schimbul de informatii dintre autoritatile competente si in special dintre unitatile nationale de informatii financiare.""Lipsa transpunerii Directivei 2015/849/UE afecteaza deci in mod direct piata financiara europeana, intrucat,Aceasta are un impact direct asupra investitorilor entitati corporative si individuali, precum si asupra tuturor cetatenilor in calitate de participanti la piata financiara, intrucat", explica oficialii de la Comisia Europeana.In concluzie, arata Comisia,Comisia Europeana cere magistratilor de la la Curtea de Justitie a UE sa constate cala plata unor penalitati pe zi de intarziere pentru incalcarea obligatiei de comunicare a masurilor de transpunere a Directivei 2015/849/UE in cuantum dede la data pronuntarii hotararii in prezenta cauza.la plata unei sume forfetare, bazate pe un cuantum zilnic de 6.016,80 euro, inmultit cu numarul zilelor care s-au scurs incepand din ziua urmatoare expirarii termenului de transpunere stabilit in directiva in cauza pana la data indeplinirii obligatiilor de catre Romania, sau, in lipsa indeplinirii obligatiilor, pana la data pronuntarii hotararii de catre Curte, sub rezerva depasiriila plata cheltuielilor de judecata.Agentul guvernamental al Romaniei la Curtea de Justitie a UE, Radu Cantar, subsecretar de stat in MAE, a trimis o scrisoare Comisiei Europene in care cerea o pasuire pana in octombrie 2018 a adoptarii Legii pentru prevenirea spalarii banilor, potrivit Hotnews. Scrisoarea a fost trimisa pe 23 august 2018,"Autoritatile romane doresc sa asigure Comisia ca au in vedere obligatia de a nu aduce atingere obiectivelor directivei prin masurile pe care acestea le iau pana la intrarea in vigoare a cadrului normativ pentru transpunerea Directivei 2015/849/UE.Fata de aceste noi elemente invederate, autoritatile romane doresc sa adreseze Comisiei rugamintea de a le acorda ragazul de timp pana la jumatatea lunii octombrie a.c. pentru a adopta si publica in Monitorul Oficial al Romaniei proiectul de Lege pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative", scrie Radu Cantar catre Bruxelles.Misiva in limba romana are ca destinatari doi importanti oficiali din CE: comisarul european pentru Justitie, Vera Jourova (Cehia), si secretarul general al Comisiei Europene, Martis Selmayr (Belgia), care au in grija un dosar foarte sensibil pentru Romania, Mecanismul pentru Cooperare si Verificare pe Justitie.USR a acuzat ca aceasta tergiversare a avut ca scop sa nu-i supere pe liderul PSD, Liviu Dragnea, si pe baronii locali si arata cu degetul catre firma Tel Drum. "In baza Directivei, firmele cu actiuni la purtator, asa cum a fost si Tel Drum pana de curand, vor fi interzise! Termenul limita pentru transpunerea directivei era luna iunie, dar pentru PSD a avut prioritate subminarea independentei Justitiei", acuza USR.