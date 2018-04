Cum ar putea rata Romania bani in plus de la Bruxelles, pentru ca nu respecta regulile statului de drept

Ziare.

Aceste reforme vor fi parte a proiectului de buget al Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027, care urmeaza sa fie prezentat in luna mai, marcand reconfigurarea semnificativa a politicilor de coeziune in valoare de 350 de miliarde de euro, afirma surse de la Bruxelles citate de Financial Times.Astfel, Comisia Europeana vrea sa puna capat practicii acordarii fondurilor de coeziune doar pe baza cuantumului Produsului Intern Brut, introducand criterii noi, precum rata somajului in randul tinerilor, starea educatiei, situatia mediului, numarul de imigranti extracomunitari si dezvoltarea inovatiilor.Printre conditiile suplimentare introduse de Bruxelles se va numara respectarea principiilor statului de drept, urmand sa apara si mai multe restrictii privind modul de utilizare a fondurilor comunitare primite."Bruxellesul intentioneaza sa redirectioneze fonduri de coeziune de zeci de miliarde de euro dinspre centrul si estul Europei, din tari precum Polonia, Ungaria si Cehia, spre state afectate grav de crize financiare, de genul Spaniei si Greciei. Detaliile reformelor inca sunt elaborate in culise. Dar diplomati si alti oficiali UE se asteapta ca rezultatul sa fie o redirectionare a fondurilor dinspre Polonia, Cehia si tarile baltice spre state sudice precum Italia, Spania, Grecia si chiar spre unele regiuni ale Frantei", precizeaza Financial Times."Se incearca aranjarea sistemului impotriva noastra. Este o noua modalitate prin care sa pierdem bani", a declarat ambasadorul unui stat est-european, citat de FT.Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, si Emmanuel Macron, presedintele Frantei, au exprimat sustinere pentru ideea de a folosi fonduri comunitare pentru ajutarea tarilor care accepta solicitanti de azil.Polonia si Ungaria sunt criticate frecvent de Uniunea Europeana din cauza abaterilor de la standardele democratice.In plus, cele patru tari din Grupul Visegrad au denuntat solicitarile de a primi refugiati extracomunitari in cadrul sistemului de redistribuire pe baza de cote stabilit de Comisia Europeana.Nici Romania nu sta insa, mult mai bine. Raportul Greco pe justitie , de pilda, da un verdict sever felului in care majoritatea politica de la Bucuresti modifica legislatia privind justitia. Desi raportul oficialilor europeni ii solicita ministrului Justitiei sa publice varianta oficiala in limba romana pe site-ul ministerului, acest lucru nu s-a intamplat.Duminica, si Departamentul de Stat al SUA a criticat Romania pentru nivelul coruptiei la nivel guvernamental. "Coruptia ramane o practica raspandita in randul oficialilor, in ciuda numeroaselor dosare de renume. Au existat multe informari despre coruptia la nivel guvernamental in timpul anului 2017. Coruptia ramane o problema, potrivit indicatorilor Bancii Mondiale.Mita este in continuare un fenomen raspandit in sectorul public. Legile nu au fost mereu implementate eficient si oficiali, dar si judecatori uneori sunt implicati in practici corupte. Imunitatea actualilor si fostilor membri ai guvernelor care sunt si parlamentari a blocat unele anchete", sunt cateva concluzii ale raportului Departamentului de Stat american.Printre probleme identificate in ce ii priveste pe oficiali se numara situatiile de conflict de interese, lipsa de valori etice in indeplinirea atributiilor si lipsa de integritate. E amintita si coruptia din sistemul public de sanatate, iar raportul noteaza ca guvernul nu a luat masuri care sa limiteze acest flagel.Activitatea DNA este insa remarcata ca fiind pozitiva.