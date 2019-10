Oficial: Dancila a trimis luni la Bruxelles o propunere care fusese deja respinsa de Ursula von der Leyen

Ziare.

"Pot confirma ca Guvernul roman a trimis scrisoarea ieri (luni - n.red.). Aceasta contine. Echipa presedintelui ales al CE este in dialog cu Guvernul si procesul continua", a confirmat pentru Ziare.com un purtator de cuvant al Comisiei Europene.Luni, Ziare.com a transmis o solicitare si Guvernului, intreband numele comisarului propus. Ca de obicei, Guvernul a ales sa nu raspunda in niciun fel solicitarii legitime de presa, in conformitate cu principiul interesului public.Totusi,, lucru care poate fi usor interpretat la Bruxelles drept un gest de fronda. Informatia a fost in cele din urma confirmata si de Viorica Dancila."Am trimis cele doua nominalizari. Prima nominalizare a cazut, mergem pe a doua nominalizare. Nominalizarile au fost deja trimise la Bruxelles. Ramane valabila a doua nominalizare, domnul Dan Nica", a afirmat premierul, luni seara.Dan Nica a fost si anterior respins de Ursula von der Leyen, care a cerut Guvernului de la Bucuresti o propunere solida si care sa nu puna, asa cum s-a intamplat, de altfel, in cazul Rovanei Plumb.E de precizat ca intr-o situatie similara se afla si Ungaria.In acest moment, Romania nu are un comisar desemnat si, spun surse europene, presedintele ales al CE ar prefera ca o noua nominalizare sa vina dupa motiunea de joi.