Dancila nu renunta la candidatura Rovanei Plumb pentru comisar european, desi risca sa cada la votul din Parlament

De altfel, se pare ca Romania nu a transmis nici pana in acest moment oficial nominalizarea, nici dupa ce premierul Viorica Dancila s-a deplasat la Bruxelles pentru a discuta cu Ursula von der Leyen, presedintele ales al CE.Romania si Italia au ramas singurele tari care nu au trimis nominalizarile, spune europarlamentarul Siegfried Muresan, in conditiile in care Italia are o scuza serioasa, nu are guvern care sa faca propunerile de comisari.Informatiile mai arata ca un alt candidat problematic este cel de la Fidesz, Ungaria. In aceste conditii, PPE ar fi transmis informal ca nu va accepta ca unul de la ei sa fie singura "victima", asa incat daca ramane Rovana Plumb candidatul Romaniei, candidatura va fi si mai vulnerabila, date fiind controversele legate de ea.In mod firesc, macar dupa intalnirea cu Ursula von der Leyen, Guvernul Romaniei ar fi trebuit sa urmeze un proces transparent si sa isi asume o nominalizare.Cum insa Guvernul a intrat in criza, Viorica Dancila e mai preocupata de candidatura la Cotroceni, iar PSD incearca sa mai salveze ce se poate la putere, o problema atat de importanta pentru UE, care isi redefineste institutiile si urmareste o Uniune mai solidara, a trecut la Bucuresti in plan secundar.In chestiunea comisarului european, nici presedintele Iohannis nu a fost consultat, si nici alti lideri romani care au legitimitate la Bruxelles, cum e si fostul premier Dacian Ciolos, astazi seful grupului Renew Europe.Dan Nica si Rovana Plumb sunt propunerile Guvernului PSD pentru functia de comisar european. Rovana Plumb si Dan Nica au fost alesi europarlamentari pe listele PSD. Ei fac parte din formatiunea politica europeana a Socialistilor si Democratilor, a doua ca reprezentare in Parlamentul European.Eurodeputatul PNL Siegfried Muresan spunea, pe 29 august, ca doar Romania si Italia nu au trimis pana la acel moment propuneri oficiale pentru pozitia de comisar european si, din aceasta cauza, Romania a pierdut pozitia de vicepresedinte al Comisiei Europene si sansa de a primi un portofoliu important in executivul european."Singurele doua state din Uniunea Europeana care nu au trimis pana acum propuneri oficiale pentru pozitia de comisar european sunt Italia, care nu are guvern, si Romania, care are Guvernul Dancila. Ce s-a intamplat si ce urmeaza? Pana in acest moment, 25 de state membre ale Uniunii Europene au trimis in mod oficial candidatii pentru pozitia de comisar european, i-au anuntat public si au fost asumati de prim-ministrii tarii respective. Exista doar doua corigente: Italia si Viorica Dancila", a scris europarlamentarul PNL pe pagina sa de Facebook.Si presedintele Iohannis a relatat, intr-o discutie informala cu jurnalistii, ca i-a transmis premierului Viorica Dancila ca este ingrijorat cu privire la propunerea Rovanei Plumb pentru functia de comisar european, cerandu-i sa nu faca aceasta nominalizare.Intrebat daca a vorbit cu Viorica Dancila despre propunerile de comisari europeni, presedintele Klaus Iohannis a raspuns ca a fost anuntat de premier despre cele doua propuneri din partea PSD, iar acesta si-a aratat ingrijorarea cu privire la sansele acestor propuneri de a trece in Parlamentul European.Iohannis a afirmat ca este ingrijorat de posibilitatea ca cele doua propuneri sa fie respinse de Paralmentul European, iar Romania sa piarda portofolii importante de comisari, in timp ce cauta propuneri noi.Desi nu a confirmat pana in acest moment ca cele doua propuneri au fost trimise oficial la Bruxelles, premierul Viorica Dancila s-a aratat deranjata de criticile aduse celor doi membri PSD - Rovana Plumb si Dan Nica. Intr-o conferinta de presa tinuta vineri, la Iasi, Dancila a spus ca, daca cele doua propuneri de comisar european nu sunt bune, Guvernul va veni cu altele. Ea a precizat si ca l-a informat pe presedintele Klaus Iohannis inainte de a trimite cele doua nominalizari la Bruxelles.De ce niciun oficial guvernamental nu spune clar daca au fost trimise sau nu la Bruxelles propunerile Romaniei pentru postul de comisar european ramane un mister.Amintim ca Ziare.com a incercat sa obtina un raspuns ferm de la Guvern, cu privire la nominalizarea comisarului european din partea Romaniei.Solicitarile de informatii au ramas fara un raspuns oficial. Intrebarile erau cat de poate de simple si rezolvabile in doua randuri:1) A trimis Guvernul Romaniei oficial nominalizarile pentru portofoliul de comisar european catre Comisia Europeana? Mai pe sleau, a plecat plicul din biroul prim-ministrului Dancila sau doar s-au facut niste promisiuni si s-au luat decizii interne?2) Care sunt aceste nominalizari?Pe surse politice interne, media a scris ca propunerile sunt Dan Nica si Rovana Plumb, dar aceste doua nume sunt scrise negru pe alb si trimise la Bruxelles?Guvernul nu a vrut sa raspunda in scris nici primei solicitari, din 14 august, nici celei ulterioare, din 19 august, iar premierul Viorica Dancila a amintit cu jumatate de gura, in deplasarea de la Iasi, ca acestea ar fi nominalizarile.Ziare.com a intrebat si la Comisia Europeana, daca a primit, iarasi oficial, transparent, asumat propunerile din partea Romaniei. Iata raspunsul, venit in mai putin de o ora, scris, transparent, asumat:"Intelegem ca ati vrea acuratete, dar, intr-adevar, raspunsul privind propunerile pentru candidatii comisari trebuie dat de guvernul roman. Va sugeram sa il contactati", spune Comisia Europeana, intr-un raspuns pentru Ziare.com, din 14 august.Am urmat sfatul Comisiei, dar nu am reusit sa trecem de zidul de tacere al Guvernului de la Bucuresti.In aceeasi zi, cand romanii se pregateau de minivacanta si premierul Dancila de deplasarea cu elicopterul pana peste vai si munti, in indepartata Moldova, cotidianul La Libre Belgique anunta posibila componenta a viitoarei Comisii Europene, in functie de propunerile de comisar transmise de statele membre. Mai putin sase dintre acestea - Franta, Italia, Belgia, Croatia, Portugalia si Romania - care au termen pana pe 26 august pentru a-si desemna reprezentantii.Dupa expirarea acestui termen, in 29 august, eurodeputatul PNL Siegfried Muresan confirma ca doar Romania si Italia (care nu are guvern - n.r.) nu au trimis inca propuneri oficiale pentru pozitia de comisar european.