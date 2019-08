De ce nu isi asuma Guvernul Dancila propunerile pentru comisarul european? E Comisia Europeana obligata sa aleaga intre Nica si Plumb?

E obligata Comisia Europeana sa accepte una dintre propunerile lui Dancila?

Ziare.

com

Sunt Rovana Plumb (aleasa chiar de Liviu Dragnea pentru un portofoliu de comisar ) si Dan Nica solutiile Guvernului PSD/ALDE pentru ca Romania sa obtina un portofoliu semnificativ?Surse politice spun ca acestea ar fi optiunile prim-ministrului Viorica Dancila. Optiuni criticate de Opozitie, atat in tara, cat si la nivelul Parlamentului European.Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan explica de ce aceste propuneri nu pot juca in interesul Romaniei: "ambele persoane nominalizate sunt cunoscute ca slujbasi ai fostului presedinte PSD, infractorul condamnat Liviu Dragnea. Toate aceste lucruri sunt stiute de liderii europeni, inclusiv de noul presedinte al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen".Mai mult, intr-o declaratie de presa de miercuri, acesta spune ca Viorica Dancila risca reputatia internationala a Romaniei cu aceste doua propuneri si rateaza din capul locului un post de vicepresedinte al Comisiei Europene, pentru care ar fi avut caderea sa negocieze si inca cu sanse.Nici fostul europarlamentar Cristian Preda, in prezent membru PLUS, nu vede cu indulgenta propunerile pe care guvernul roman le are. Acesta merge mai departe si crede ca presedintele Klaus Iohannis este indreptatit sa faca propriile nominalizari, care sa ii aduca Romaniei avantaje, nu solutii de compromis.Pe 26 iulie, premierul Viorica Dancila anunta ca Romania vizeaza un portofoliu de comisar european legat de Transporturi, Energie sau Mediu si ca autoritatile de la Bucuresti vor transmite doua propuneri - o femeie si un barbat, in spiritul egalitatii de sanse promovat de UE, adaugand ca a discutat si cu presedintele Klaus Iohannis acest subiect.Cateva zile mai tarziu, pe 9 august, dinspre PSD mai intai venea informatia ca prim-ministrul a facut selectia si ca in carti au ramas Rovana Plumb si Dan Nica.Oficial, insa, peste Guvern s-a asternut tacerea, desi nominalizarile ar trebui sa fie incununarea unui proces de recrutare serioasa si, ca atare, comunicabil public.Cum insa Guvernul roman se incapataneaza sa nu raspunda intrebarii simple, daca a trimis sau nu propunerile Comisiei Europene, a trebuit sa intrebam la Comisia Europeana, daca plicul cu nominalizarile de la Bucuresti a venit.Dupa mirarea initiala ca o astfel de informatie este netransparenta la Bucuresti, oficialii CE ne-au transmis ca guvernul roman este cel in masura sa clarifice daca isi asuma oficial vreo propunere pentru portofoliile de comisar."Intelegem ca ati vrea acuratete, dar, intr-adevar, raspunsul privind propunerile pentru candidatii comisari trebuie dat de guvernul roman.Va sugeram sa il contactati", spune Comisia Europeana, intr-un raspuns pentruRamane de notat ca raspunsul Comisiei Europene a venit in mai putin de o ora, in vreme ce raspunsul guvernului roman ramane absent.Neoficial, insa, am putut afla ca numele Rovanei Plumb si cel al lui Dan Nica au ajuns la Bruxelles, dar abia luni, 12 august.Ramane intrebarea banala, de ce prim-ministrul roman nu si-a asumat optiunile, explicand avantajele pe care acestea le-ar putea aduce Romaniei?Singura conditie e ca fiecare stat membru sa fie reprezentat, dar presedintele Comisiei Europene este cel care decide componenta CE si portofoliile adjudecate.Altfel spus, Ursula von der Leyen nu poate refuza Romaniei dreptul de a avea un comisar, dar acesta nu trebuie sa fie Dan Nica sau Rovana Plumb.In plus, comisarii trebuie sa treaca si prin audierile comisiilor din Parlamentul Eruopean.E de amintit in context odiseea trimiterii lui Ioan Mircea Pascu pentru cateva luni la Bruxelles , sa ocupe locul lasat vacant in Comisia Europeana de Corina Cretu, in urma alegerii acesteia europarlamentar, pe listele ProRomania.Desi guvernul roman s-a incapatanat sa numeasca un interimar, in pofida faptului ca Jean Claude Juncker ii solicitase sa nu o faca, invocand motive financiare, Ioan Mircea Pascu nu a ajuns in cele din urma nici comisar fara portofoliu, dupa ce procedura s-a blocat, in ultima plenara de la Strasbourg.Pana acum, Romania a avut trei comisari europeni: Leonard Orban (comisar european pentru Multilingvism), Dacian Ciolos (comisar european pentru pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala) si Corina Cretu (comisar european pentru Politica Regionala a Comisiei Europene) .