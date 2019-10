Dupa Romania si Ungaria, si comisarul propus de Franta a fost respins de PE

Ziare.

Nominalizata de presedintele francez Emmanuel Macron, Sylvie Goulard a fost desemnata sa conduca in viitoarea Comisie Europeana un vast portofoliu, ce cuprinde piata interna, dar si economia digitala, politica industriala a Uniunii Europene si noul directorat pentru industria de aparare si spatiala.Ea a fost audiata joi a doua oara de comisiile Piata Interna si Protectia Consumatorilor (IMCO) si Industrie, Cercetare si Energie (ITRE), dupa ce la audierea din 2 octombrie nu a primit aviz favorabil Candidatura sa fost contestata din cauza investigatiilor aflate in desfasurarea impotriva ei de justitia franceza si de Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) intr-un dosar de angajari fictive la cabinetul ei de eurodeputat.Lui Sylvie Goulard i se reproseaza si activitatea pe care a desfasurat-o timp de trei ani pentru un think-tank american, Institutul Berggruen, de la care a incasat peste 10.000 de euro pe luna in timp ce era de asemenea eurodeputat.La votul de joi, 29 de eurodeputati din comisiile de specialitate au votat in favoarea ei si 82 impotriva.Parlamentul European urmeaza sa se pronunte prin vot in perioada 21-24 octombrie asupra intregii componente a Comisiei conduse de Ursula von der Leyen.Plenul PE nu poate respinge individual un candidat la un post de comisar european, dar in trecut comisarii desemnati care nu au trecut de comisiile de specialitate au fost de obicei inlocuiti.Si candidatii Romaniei si Ungariei au fost respinsi, dar in cazul lor acest lucru s-a intamplat in Comisia JURI.