EurActiv: Dan Nica si Rovana Plumb nu ar fi fost agreati pentru functia de comisar european

Informatia a fost facuta publica de EurActiv.com , care relateaza ca in locul acestora ar putea fi propus ministrul de Externe, Ramona Manescu.Totodata, sursa citata noteaza ca tara noastra ar putea primi portofoliul Transporturilor.Premierul Dancila nu a anuntat oficial pana acum numele persoanei pe care Guvernul Romaniei o sustine pentru functia de comisar european, Italia fiind singura tara care mai are astfel de probleme (insa din motive obiective), conform Agerpres.Reamintim ca dupa alegerile europarlamentare din 26 mai, PNL si USR-PLUS si-au valorificat potentialul politic la Bruxelles, obtinand o pozitie de vicepresedinte in grupul cel mai puternic - Siegfried Muresan (PPE) - si, in premiera, presedintia unui grup politic, nou format - Dacian Ciolos (Renew Europe).In schimb, partidul de guvernamant - PSD-ul condus de Viorica Dancila - a ratat, rand pe rand, sansa de a obtine pentru Romania, prin negocieri, functia de presedinte al Parlamentului European sau pe cea de vicepresedinte al Comisiei Europene, precum si repartizarea unui portofoliu important in noua Comisie.Discutii informale intre Viorica Dancila si Ursula von der Leyen au avut loc in ultimele doua saptamani, dar fara finalitate, si toate informatiile obtinute pe surse de jurnalisti arata ca propunerile avansate de Bucuresti - Rovana Plumb si Dan Nica, ambii din PSD - nu sunt agreate de noul presedinte al Comisiei Europene si nici pe placul majoritatii europarlamentarilor, care vor fi chemati sa se pronunte prin vot in plen.Prim-ministrul Viorica Dancila a discutat in 20 august la Bruxelles, cu presedintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen pe tema comisarului european propus de Romania si a portofoliului pe care acesta l-ar putea primi.Premierul Viorica Dancila a condamnat in repetate randuri criticile fata de propunerile de comisar european pe care le-a trimis la Bruxelles. Ea a spus insa ca, daca cele doua propuneri de comisar european nu sunt bune, Guvernul va veni cu altele. Viorica Dancila a precizat ca l-a informat pe presedintele Klaus Iohannis inainte de a trimite cele doua nominalizari la Bruxelles.Citeste si un interviu acordatde europarlamentarul PNL Siegfried Muresan pe marginea acestui subiect.