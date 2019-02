Frans Timmermans a fost desemnat candidatul socialistilor europeni pentru sefia CE pe ritmurile "Bella Ciao" (Video)

Ziare.

Flancati de panouri uriase de culoare rosie, prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez si Timmermans purtau blugi in timp ce dansau pe ritmurile melodiei "Bella Ciao", o melodie preferata despre rezistenta italiana din timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, principalii membri ai centrului-stang al continentului i-au adus un omagiu lui Timmermans, care va candida la functia de presedinte al CE dupa retragerea din cursa a colegului sau din cadrul Comisiei, Maros Sefcovic, in noiembrie.Iata AICI cum s-a desfasurat ziua de sambata a Congresului PES. Momentul de final pe melodia Bella Ciao il gasiti la 3:11:00.In discursul sau de congres, Timmermans a pus un accent puternic pe luptele traditionale ale stangii, promitand o "puternica alianta cu sindicatele din Europa", "o remunerare decenta pentru o munca decenta", un sistem echitabil de impozitare, o cooperare mai stransa cu Africa si necesitatea lupta impotriva "lipsei de locuinte la preturi accesibile in Europa".El a mai spus ca unul dintre proiectele sale de reper ca viitor presedinte al Comisiei va fi "interzicerea violentei bazate pe gen".Din discursul lui Timmermans nu au lipsit si mesajele pentru respectarea statului de drept, luptei impotriva coruptiei si independentei presei si justitiei, context in care l-a avertizat nominal pe Liviu Dragnea ca o trecere a liniei rosii va insemna excluderea PSD din familia socialistilor europeni.