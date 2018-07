Germania isi reafirma increderea in Juncker, dupa ce s-a speculat ca acesta a venit beat la summit-ul NATO

Ziare.

com

Guvernul german a comunicat, astfel, ca are "o incredere mare" in Jean-Claude Juncker, dupa aparitia unei inregistrari video in care presedintele Comisiei Europene si-a pierdut echilibrul in repetate randuri inaintea unei cine oficiale a NATO, scrie The Guardian.Purtatorul de cuvant al guvernului german, Steffen Seibert, a facut afirmatiile dupa ce a fost intrebat de starea de sanatate a lui Juncker, care a fost ajutat de liderii europeni atunci cand si-a pierdut echilibrul inaintea unei cine organizate de NATO, la Bruxelles, unde au fost invitati liderii UE.Presedintii din Finlanda si Ucraina, precum si prim-ministrul olandez, l-au ajutat pe Juncker sa ramana pe picioare.Juncker a putut fi vazut ulterior ajungand la cina intr-un scaun cu rotile.Purtatorul sau de cuvant a declarat ca Juncker a "suferit un atac dureros de sciatica, insotit de crampe"."El ia medicamentele care sunt prescrise pentru astfel de probleme", a declarat purtatorul de cuvant.Purtatorul de cuvant a adaugat ca nu ii este afectata capacitatea de a-si face treaba.Evenimentul a dus la speculatii cum ca Juncker ar fi consumat bauturi alcoolice. "Cred ca este ceva de prost gust ca unele persoane din presa incearca sa faca titluri jignitoare prin faptul ca exploateaza durerea presedintelui Juncker", a declarat purtatorul de cuvant.Intrebat fiind daca Juncker a amestecat calmantele cu alcool in acea zi, el a raspuns ca "nu cunoaste sa se fi intamplat acest lucru".Este cunoscut faptul ca Juncker consuma ocazional bauturi alcoolice, dar a negat intotdeauna faptul ca ar suferi de alcoolism.De asemenea, Juncker si-a pierdut echilibrul, in iunie, la parlamentul irlandez, lucru ce a dus din nou la speculatii cu privire la consumul de alcool."Am dificultati in a merge. Nu sunt in stare de ebrietate. Am sciatica. As prefera sa fi baut", a declarat el.