Investirea noii Comisii Europene ar putea fi amanata pana in decembrie, din cauza Romaniei, Ungariei si Frantei

Motivul: Parlamentul European a respins trei candidati propusi pentru functia de comisar european, cei din Romania, Franta si Ungaria, asa ca guvernele acestor tari trebuie sa vina cu noi oameni.Josep Borrell, viitorul Inalt Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, a declarat ca este "rezonabil" sa ne asteptam la o intarziere a formarii Comisiei Europene in conditiile in care cele trei tari trebuie sa faca noi propuneri."Intarzierea intervine pentru a acorda timp guvernelor Ungariei, Romaniei si Frantei sa propuna noi candidati pentru functia de comisar european, dupa ce propunerile initiale nu au reusit sa treaca de audierile din Parlamentul European", relateaza Reuters "Programul investirii noii Comisii Europene e in mainile celor trei guverne si ale Parlamentului European", a explicat un oficial european pentru sursa citata.O posibila data pentru votul decisiv asupra Comisiei Europene in Parlamentul European ar putea fi, a adaugat el.Premierul demis Viorica Dancila a afirmat, marti, intr-o discutie informala cu presa, ca propunerile pentru pozitia de comisar european raman aceleasi (Dan Nica si Gabriela Ciot - n.red.), in contextul in care nu a primit niciun document sau informatie de la presedintele ales al Comisiei Europene Ursula von der Leyen.Cu toate acestea, si la finalul saptamanii trecute, si la inceputul acesteia, purtatorul de cuvant al CE Mina Andreeva a declarat, in briefingul de presa zilnic, ca Ursula von der Leyen asteapta mai multe propuneri de comisari din partea celor trei state care nu au inca unul desemnat: Romania, Ungaria si Franta.Totodata, presedintele francez, Emmanuel Macron, a anuntat, marti, ca va nominaliza un nou candidat din partea Frantei pentru Comisia Europeana in locul lui Sylvie Goulard doar dupa summit-ul european de joi si vineri, pentru a incerca mai intai sa rezolve "instabilitatea politica" din cadrul Parlamentului European.