Ioan Mircea Pascu va avea un interviu cu Juncker pentru a ocupa postul de comisar lasat liber de Corina Cretu

Viorica Dancila vrea ca Ioan Mircea Pascu sa ii ia locul Corinei Cretu in Comisia Europeana. La randul sau, Estonia a solicitat si ea inlocuirea vicepresedintelui Comisiei Andrus Ansip cu Kadri Simson, membru al formatiunii premierului estonian Juri Ratas.Amintim ca Jean-Claude Juncker a propus Consiliului UE sa nu fie desemnati interimari pentru a ocupa cele doua portofolii vacante de comisar, insa propunerea sa a fost refuzata.Astfel, Juncker a decis sa transfere atributiile celor doi comisari care si-au incetat mandatele, in urma alegerii lor in Parlamentul European.Andrus Ansip a detinut portofoliul Pietei Unice Digitale, iar Corina Cretu pe cel al Politicilor de Coeziune. Portofoliile au fost transferate temporar in sarcina vicepresedintelui Maros Sefcovic, respectiv comisarului Johannes Hahn.