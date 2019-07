Italia si unele state est-europene s-au opus numirii lui Timmermans la conducerea Comisiei Europene

Ziare.

Potrivit lui Morawiecki, divergentele intre liderii europeni sunt inca foarte profunde si in opinia sa nu este sigur ca marti dimineata, cand se reia summit-ul european suspendat luni , se va ajunge la un acord privind nominalizarile pentru posturile-cheie in UE.El a insistat ca este necesar un compromis si a deplans incercarile de a se impune decizii statelor reticente fata de unele propuneri avansate, estimand ca astfel de procedee nu fac decat sa submineze coeziunea viitoare a blocului comunitar.In urma discutiilor purtate de Franta, Germania, Spania si Olanda a fost avansata o solutie de compromis pentru impartirea principalelor posturi de conducere in institutiile europene, prin care olandezul Frans Timmermans (S&D) ar urma sa preia presedintia Comisiei Europene, Manfred Weber (PPE) pe cea a Parlamentului European, sefia diplomatiei europene ar reveni liberalilor pentru daneza Margrethe Vestager sau belgianul Charles Michel, iar bulgaroaica Kristalina Gheorghieva (PPE) ar prelua presedintia Consiliului European, aceasta din urma fiind insa infirmata de premierul bulgar Boiko Borisov.Insa propunerea ca Timmermans sa devina presedinte al Comisiei Europene este contestata atat de unii populari europeni, cat si de catre tarile central-europene din Grupul de la Visegrad, in special Polonia si Ungaria."Frans Timmermans nu este un candidat al compromisului. Frans Timmermans este evident un candidat care divizeaza Europa si cu siguranta ca el nu intelege Europa Centrala", a declarat premierul polonez Mateusz Morawiecki.Guvernul de la Varsovia a avut numeroase dispute cu Timmermans pe tema situatiei statului de drept in Polonia, Comisia Europeana activand impotriva acestei tari articolul 7 din tratatul UE.Viitorul presedinte al Comisiei Europene va fi desemnat de liderii europeni printr-un vot prin majoritate calificata, el avand nevoie de sustinerea a cel putin 21 din cele 28 de state, care trebuie in plus sa insumeze cel putin 65% din populatia UE.