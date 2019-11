Jean-Claude Juncker: Un marinar european paraseste corabia

Provocarea migratiei

"Nu plec nici intristat, nici excesiv de bucuros, ci cu sentimentul ca m-am straduit cu adevarat", a spus Jean-Claude Juncker, in ultimul sau discurs in Parlamentul European in calitate de presedinte al Comisiei Europene.In mandatul sau de cinci ani, au fost "atat lumini, cat si umbre", dupa cum a admis Juncker. Peste 20 de ani a fost prezent pe scena politica europeana la cel mai inalt nivel. Mai intai ca ministru de Finante si premier al tarii sale Luxemburg, apoi ca presedinte al zonei euro, in fine ca sef al administratiei comunitare de la Bruxelles.La cei 65 de ani ai sai, marcati in ultima vreme de probleme de sanatate, Juncker vrea sa se odihneasca, sa scrie o carte si sa citeasca si mai multe poezii de Rilke.Ca presedinte al Comisiei, Juncker a avut de manageriat mai multe crize: prima a fost salvarea Greciei de la faliment si stabilizarea uniunii monetare. Au fost necesare masuri de combatere a urmarilor crizei financiare, precum incetinirea cresterii economice si somajul ridicat.Sosirea a sute de mii de migranti pe ruta balcanica si pe Marea Mediterana a afectat major Uniunea Europeana. Juncker a reusit, impreuna cu cativa sefi de stat si de guverne disponibili, sa incheie acorduri cu Turcia si Libia prin care s-a obtinut reducerea drastica a numarului de migranti.Dar aceasta criza nu este rezolvata nici acum, la sfarsitul mandatului sau. Tarile membre nu au cazut de acord asupra propunerilor inainte de Comisia lui Juncker privind reformarea sistemului de azil si impartirea azilantilor intre statele membre ale UE.Jean-Claude Juncker a cerut mereu solidaritate in interiorul UE si cu tarile din Africa din care provin cei mai multi migranti."Nu este vorba aici de compasiune, ceea ce este un vechi reflex al europenilor, ci de dezvoltarea unui adevarat parteneriat intre Europa si Africa, de investitii in Africa si de crearea de locuri de munca acolo. Acesta trebuie sa fie laitmotivul.Nu avem voie sa vedem Africa doar din perspectiva crizei refugiatilor. Ar trebui sa luam masuri pentru ca acesti nefericiti sa nu mai fie nevoiti sa se urce in barci ca sa vina spre Europa", a aratat presedintele in exercitiu al CE in discursul sau de bilant din Parlamentul European.Jean-Claude Juncker si-a folosit sarmul direct atat cu prietenii, cat si cu rivalii politici. Saruturile si imbratisarile sale pentru presedinti, cancelare si diversi potentati sunt renumite la Bruxelles."I-am pupat pe Putin si pe Erdogan", a marturisit Juncker intr-un interviu pentru saptamanalul german "Der Spiegel". "A fost in avantajul Europei in ambele cazuri", a precizat Juncker ironic.Umorul sau neconventional a provocat adesea consternare la Bruxelles. I-a ciufulit o data parul unui ministru inaintea unui reuniuni, altuia i-a dat un pupic hotarat pe frunte, pe premierul ungar Viktor Orban l-a salutat de mai multe ori razand cu apelativul "Salut, dictatorule!".Cu Orban, aflat in aceeasi familie politica europeana a crestin-democratilor, Juncker nu a fost pe aceeasi lungime de unda. Orban ar submina, conform convingerilor Comisiei Europene, fundamentele statului de drept in Ungaria.In campania electorala, Orban a plasat in toata tara fotografia lui Juncker pe afise electorale cu mesaje dusmanoase. La final, Jean-Claude Juncker a admis: "Cu Orban m-am vazut nevoit sa renunt."Puterea detinuta de Orban in Ungaria este pentru Jean-Claude Juncker doar expresia unei crize mai mari, care a continuat sa se acutizeze in mandatul sau in fruntea CE: este vorba de ascensiunea nationalismului si populismului de dreapta in multe tari din UE, din Franta pana in Danemarca, Belgia, Polonia, Germania si pana mai departe in Austria si Italia.Europa ar trebui aparata de acest "nationalism stupid", crede politicianul luxemburghez. "Iubesc Europa", a clamat Juncker cu mare convingere. Pentru fiul unui muncitor in metalurgie, obligat sa lucreze pentru armata nazista in al Doilea Razboi Mondial, Europa a fost si este mai ales un proiect de pace."Cea mai mare realizare a UE este mentinerea pacii. Nu este un lucru de la sine inteles." Acest fapt ar trebui transmis mereu si celor tineri, crede Juncker, care transmite aceasta sarcina mai departe succesorilor sai."Nu trebuie decat sa ne uitam in vecinatatea imediata a UE pentru a vedea cat de periculoasa este situatia internationala si cat de fragila este implicit si situatia din Uniune."La Washington, Jean-Claude Juncker a reusit, in pline conflicte comerciale noi ale SUA cu mai multe tari, sa-l convinga pe presedintele Donald Trump, chiar daca si numai temporar, sa nu impuna taxe vamale punitive importurilor auto europene."Trump mi-a relatat la Casa Alba ca discutase deja cu numerosi lideri europeni din diverse tari. Eu i-am spus insa ca doar Bruxelles-ul este responsabil de politica europeana privind comertul si ca persoana cu care trebuie sa vorbeasca sunt eu", a povestit Juncker, dupa discutiile sensibile cu Trump, adept al masurilor impotriva comertului liber.Juncker i-ar fi daruit lui Trump fotografia unui cimitir militar american din Luxemburg. Un cadou care l-ar fi impresionat masiv pe Trump, dupa cum a spus Juncker. "Talentul central al lui Jean-Claude Juncker este gasirea de compromisuri", il lauda seful grupului popularilor europeni, germanul Manfred Weber.Altii au o parere mai putin buna despre el, de exemplu, seful populistilor de dreapta din PE, Marco Zanni. Juncker ar lasa in urma sa, potrivit europarlamentarului din formatiunea italiana Lega, o Europa divizata, care nu ar fi gasit solutii la temerile cetatenilor privind migratia, securitatea interna si cresterea economica.Jean-Claude Juncker nu a fost dispus, insa, sa ii imbratiseze chiar pe toti. "Pe Nigel Farage nu l-am pupat niciodata", a spus Juncker dupa un discurs despre Brexit. Nigel Farage se considera in legislativul comunitar lider al taberei Brexit si a lansat adesea atacuri verbale ascutite la adresa lui Juncker."Ce mai faceti pe aici", l-a intrebat Juncker ironic pe britanic, care a venit in continuare in plenul PE si dupa referendumul de Brexit. Intr-o fotografie ulterioara, cei doi par apropiati, ca si cum Juncker l-ar saruta pe Farage pe obraz. "I-am soptit doar la ureche o injuratura", a explicat Juncker ulterior.Brexit-ul, intre timp amanat pentru 31 ianurie 2020, este considerat de Juncker drept cea mai mare infrangere suferita de el. Isi reproseaza ca nu s-a implicat in campania electorala britanica de dinaintea referendumului. Faptul ca nu a facut-o, la cererea fostului premier britanic David Cameron, ar fi fost "o mare greseala".In primul sau "discurs despre starea Uniunii", in plina criza financiara, Juncker a afirmat ca executivul comunitar condus de el ar fi "Comisia ultimei sanse". A folosit el aceasta ultima sansa? Economic, deciziile sale au dat rezultat.Programul sau de investitii de 300 de miliarde de euro a functionat. Au fost create noi locuri de munca. Dar bilantul unor reforme ample in UE, cerute acum si de presedintele francez Emmanuel Macron, este insa slabut. Au fost cateva operatii de cosmetizare, dar structurile si problemele raman.Propunerea lui Juncker de comasare a Comisiei Europene si a Consiliului European a fost primita doar cu un zambet obosit de liderii celor 28 de state membre. Comisia actuala a esuat si in tentativa de a demara negocieri de aderare cu Albania si Macedonia de Nord."In mandatul meu nu vor exista noi aderari", promitea (sau ameninta) Juncker in 2014, la preluarea functiei. O promisiune respectata.Succesoarei sale Ursula von der Leyen, Jean-Claude Juncker i-a urat desigur numai bine si mult noroc. "Nu-i dau insa sfaturi, mai ales nu in public. Orice i-as spune eu acum i-ar face mai degraba rau", a afirmat cu un mic zambet Juncker la ultimul sau summit european, cel cu numarul 148 in mandatul sau.