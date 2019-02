Jean Claude Junker, dupa ce s-a taiat la barbierit: Nu o acuzati pe Theresa May!

Ziare.

In conditiile in care in aceste zile exista un unghi privind Brexitul aproape pentru orice la Bruxelles, seful executivului comunitar s-a simtit obligat sa le explice ziaristilor de ce poarta un bandaj pe obraz inainte de o intalnire cu Theresa May. Era ingrijorat, a explicat, ca nu cumva presa sa o acuze pe sefa guvernului britanic de un gest provocat de frustrare."Va spun acest lucru ca sa nu credeti ca dna May mi-a provocat aceasta rana", le-a spus Juncker reporterilor in timpul unei scurte aparitii inainte de intalnirea cu premierul britanic.El a repetat, cu acest prilej, cu nu asteapta un progres notabil de la aceste discutii, in contextul in care Theresa May face eforturi sa-si asigure sprijinul parlamentului pentru acordul de Brexit inainte de data oficiala de iesire din UE, 29 martie.