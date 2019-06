Dancila vrea interimar in locul lui Cretu, desi Juncker i-a spus ca nu e de acord cu numirea altor comisari interimari

Ziare.

Astfel, presedintele Comisiei Europene a afirmat public, in 2 iunie, intr-un interviu pentru BILD am Sonntag, ca acei comisari care au fost alesi in 26 mai europarlamentari nu trebuie sa fie inlocuiti in cele patru luni care mai raman din mandat, pentru ca asta ar angaja anumite costuri, a precizat pentruun purtator de cuvant al CE.Presedintele Juncker a anuntat, de altfel, Consiliul European din 28 mai si a facut aceasta propunere in baza Art. 246 din Tratatul de functionare a UE (TFEU)Mai mult, Juncker i-a si scris lui Dancila - pentru ca Romania detinea presedintia Consiliului UE - in 13 iunie, si a informat-o asupra acestei decizii.In acord cu Art. 246 (3) TFEU, e la latitudinea presedintelui Consiliului UE (care e Dancila pana la 30 iunie - n.red.) sa decida asupra mandatelor ramase vacante, dar decizia trebuie luata in unanimitate.Sunt doi comisari care l-au informat pe presedintele Juncker ca vor ramane in Comisie si vor renunta la scaunele de europarlamentari - vicepresedintele Dombrovskis si comisarul Gabriel, in vreme cevicepresedintele Ansip si comisarul Cretu au transmis ca vor sa isi preia mandatele din Parlamentul European.In ceea ce-l priveste pe Frans Timmermans, el nu si-a facut inca optiunea cunoscuta.