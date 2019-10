Juncker si-a facut bilantul mandatului la presedintia CE: A fost aplaudat in picioare, dar si criticat la scena deschisa

Cea mai mare realizare a UE in lume: A reusit sa mentina pacea pe teritoriul sau

Aprecieri si critici

Jean-Claude Juncker a spus in plenul PE ca mandatul primit din partea eurodeputatilor in urma cu cinci ani a fost o onoare si ca intre timp multi dintre oamenii aflati in sala "au devenit prieteni adevarati"."Vreau sa-i multumesc presedintelui Donald Tusk pentru ca am fost niste frati gemeni. Si gemenii au dezacorduri, dar le-am tinut secrete. Banuiesc ca e o surpriza pentru dvs ca le-am avut", a glumit Juncker.El a profitat de prilej pentru a-i ura succes Ursulei von der Leyen la presedintia Comisiei Europene si le-a multumit comisarilor din echipa sa, fara de care a spus ca nu ar fi putut realiza nimic."Am dorit ca toti comisarii sa fie figuri cunoscute nu numai la ei acasa, ci si in Europa, si i-am invitat sa nu se izoleze la Bruxelles ci sa umble, sa discute cu ceilalti alesi si cu opinia publica. Am organizat 1.815 dialoguri cetatenesti, iar comisarii nostri au fost in vizita de 911 ori la parlamentele nationale si regionale", a spus Juncker.Presedintele la final de mandat al CE a spus ca echipa sa a facut tot ce i-a stat in putinta pentru a-si indeplini promisiunile, dar a reiterat ca este constient ca va fi criticat de multi pentru ca el si comisarii sai s-au ocupat "de prea multe"."Am avut trei teme principale - cresterea, locurile de munca si investitiile. Am relansat cresterea, am creat 14 milioane de locuri de munca, somajul este la cotele cele mai mici din anul 2000. Planul Juncker a catalizat investitii de ordinul a miliarde de euro. Cand se credea ca va fi un esec se vorbea de el ca despre planul Juncker, acum se vorbeste de Fondul european de investitii strategice. Asa se intampla in istorie", a glumit seful executivului UE.El a mentionat ca pe parcursul mandatului sau au existat dezamagiri si reusite. La primul capitol a mentionat lipsa de progrese privind reunificarea Ciprului, faptul ca UE nu a reusit sa incheie un tratat cu Elvetia si faptul ca nu s-a reusit definitivarea uniunii bancare, pentru care a spus ca statele membre nu au facut suficiente eforturi."Daca nu finalizam uniunea bancara nu vom face fata urmatorului soc, care va fi ori intern, ori va veni din exterior. Avem obligatia de a institui un sistem de garantare a depozitelor bancare", a subliniat Juncker."In ciuda crizei prin care am trecut, am cunoscut si reusite. Mentionez dimensiunea sociala a UE, un copil neiubit al ultimelor decenii; am reusit sa adoptam pilonul drepturilor sociale. De asemenea, am reusit sa adoptam directiva privind detasarea lucratorilor si, contrar asteptarilor, PE si Consiliul UE au ajuns la un acord pe aceasta directiva. Era vorba despre demnitatea lucratorilor si daca cineva crede ca se poate vorbi despre Europa lucratorilor fara asentimentul lor se inseala", a spus seful CE la final de mandat.El a mentionat in mod special la capitolul "reusite" rezolvarea crizei din Grecia. "Am redat Greciei demnitatea care i se cuvine. Prea mult timp a fost calcata in picioare demnitatea poporului grec si eu am vrut sa redau acestui popor toate titlurile de noblete care i se cuvin. (...) Au fost numeroase guvernele care au cerut ca noi sa nu intervenim. Insa eu am avut parerea naiva ca trebuie sa respectam tratatele, iar acestea spun ca CE trebuie sa intervina", a mai spus Juncker, in aplauzele eurodeputatilor.Jean-Claude Juncker a vorbit in discursul sau si despre Africa, despre care a spus ca "e un continent care are nevoie de solidaritatea noastra, nu de mila noastra"."Azi e nevoie de un parteneriat real. Europa trebuie sa investeasca in Africa si sa creeze locuri de munca. Sa nu mai privim Africa doar din perspectiva refugiatilor. Haideti sa facem in asa fel incat cei saraci sa nu se mai inece in Mediterana", a facut apel Juncker.El a recunoscut ca nu s-au realizat reformele necesare ale sistemului Dublin, dar a subliniat ca "am salvat, datorita actiunii Europei, 760.000 de vieti in Mediterana".Cu acelasi prilej, Juncker a afirmat ca cea mai mare realizare a UE in lume este ca a reusit sa mentina pacea pe teritoriul sau."Astazi avem 60 de conflicte in lume si nu exista niciun conflict pe teritoriul UE, teritoriu care a fost teatrul celui mai sangeros conflict din istorie. Iata ca acum putem fi mandri ca putem trai in pace dupa Al Doilea Razboi Mondial. Este suficient sa ne uitam in imediata noastra vecinatate ca sa vedem cat este de fragila situatia UE. Nu trebuie sa uitam ce inseamna razboiul, insa tinerii trebuie sa vada si ca au perspective in Europa", a mai spus Juncker.In contextul scaderii influentei UE pe plan mondial, presedintele CE a pledat ca pe viitor sa se voteze cu majoritate calificata in Consiliul UE cel putin in chestiunile ce tin de politica externa."Imi voi incheia mandatul, nu sunt nici tulburat, nici foarte fericit, dar am convingerea ca mi-am dat silinta. (...) In ultimii cinci ani de zile am fost o particica a unui intreg. Trebuie sa combatem cu toata fiinta nationalismul stupid si limitat. Traiasca Europa!", si-a incheiat el discursul.Liderul grupului Partidului Popular European din PE, Manfred Weber, a spus ca "un mare politician va parasi scena europeana", unul al carui principal talent a fost identificarea compromisurilor.Lidera grupului S&D din PE, Iratxe Garcia Perez, si-a inceput discursul prin a spune ca in urma cu cinci ani Juncker a propus "o noua agenda pentru Europa, un nou inceput, dar suntem la jumatatea drumului".Dacian Ciolos a profitat de moment pentru a-i multumi lui Juncker pentru "cariera sa de european convins, nu doar pentru cea de presedinte al Comisiei".Coliderul grupului Verzilor, Philippe Lamberts, a spus ca l-a votat pe Juncker pentru a deveni presedinte al CE intrucat stia ca e din Luxemburg, un paradis fiscal, si ca si-a spus ca "braconierii sunt cei mai buni paznici".El i-a reprosat insa lui Juncker ca a fost prea timid in protejarea avertizorilor de integritate si ca nu a fost suficient de dur cu industria auto, afirmand in concluzie ca seful CE la final de mandat nu a reusit sa se ridice la inaltimea provocarilor cu care s-a confruntat UE.Marco Zani, eurodeputat italian din Grupul Identitate si democratie, l-a criticat dur in discursul sau pe Juncker si a incheiat exprimindu-si o convingere personala. "Comisia dvs a fost cea mai rea din istoria UE, dar cea care va urma va va depasi cu siguranta".La fel de critica a fost si eurodeputat franceza Manon Aubry, din Grupul Stangii Unite Europene/Stanga Verde Nordica, care a adus in Parlamentul European o cutie cu bani, de care i-a urat lui Juncker sa se bucure la pensie, in paradisul fiscal Luxemburg.