Juncker spune ca PPE nu are niciun plan B pentru sefia CE

"PPE nu sustine niciun candidat, PPE il sustine in unanimitate pe Manfred Weber. Nu exista niciun plan B, nu exista nici macar un plan A, exista o decizie", a spus Juncker, miercuri, presei in marginea unei reuniuni a grupului PPE din Parlamentul European la San Sebastian."Sunt ferm in favoarea numirii lui Manfred Weber ca viitor presedinte al Comisiei. Asta pare normal, dar nimic nu e normal in familiile politice. Vreau sa devina viitorul presedinte al Comisiei Europene.Eu mai am patru luni (de mandat - n.red.), el are patru luni de concediu, iar apoi va trebui sa preia de la mine si sunt convins ca va fi un bun presedinte al Comisiei", a adaugat Juncker.La randul sau, Weber i-a multumit lui Juncker pentru activitatea in fruntea Comisiei Europene.Declaratiile lui Juncker vin in contextul in care, in ultima perioada, tot mai multi sefi de stat si de guvern au afirmat ca nu il agreeaza pe Weber pentru sefia CE, deoarece nu ar avea experienta in functii executive, si s-a vehiculat faptul ca PPE lucreaza la un plan B pentru eventualitatea in care va trebui sa desemneze un alt reprezentant.