Le Monde: Marile familii politice europene, sufocate de Fidesz-ul lui Orban si PSD-ul lui Dragnea

Manfred Weber a dat un ultimatum Fidesz, insa acesta deja a fost respins de politicienii ungari. Concret, lui Orban i s-a cerut sa retraga bannerele manipulatoare in care Jean Claude Juncker apare alaturi de George Soros, fiind sugerata o conspiratie a celor doi pentru ingradirea drepturilor europenilor. I s-a mai cerut si sa-si ceara scuze public si o garantie ca Universitatea Central Europeana din Budapesta nu va fi inchisa.Reactia obtinuta? "Un singur lucru e mai important decat disciplina de partid si acela e apararea valorilor crestine si oprirea migratiei", a fost replica purtatorului de cuvant al lui Orban."Iar aceasta atitudine a liderului de la Budapesta e posibila pentru ca el nu a fost sanctionat in toti acesti ani. Si nici acum nu este clar daca se va putea obtine majoritatea necesara excluderii", arata jurnalistii Le Monde Chiar daca posterele lui Orban au atras mai mult atentia presei, in curtea vecina, la PES, situatia e aceeasi, remarca francezii."In locul Fidesz avem PSD, partidul aflat la guvernare in Romania, aspru criticat de Comisia Europeana pentru incalcarea statului de drept si independentei Justitiei.Situatia este jenanta pentru ambele familii, care au dominat scena politica europeana in ultimii 30 de ani. Disensiunile interne le-au slabit, le-au luat din forta si stralucire, si acum sondajele arata un viitor Parlament European pestrit si fragmentat", mai scriu cei de la Le Monde.Si nici pentru Comisia Europeana nu sunt previziuni mai luminoase, daca ne uitam la candidati. Pe de-o parte, il avem pe Manfred Weber, candidatul PPE, a carui autoritate este pusa sub semnul intrebarii, avand in vedere ca nu poate gestiona problema ungara. De partea cealalta il avem pe contracandidatul sau Frans Timmermans (PES), care a reactionat mereu prompt si dur la derapajele de la Bucuresti, dar cand vine vorba de masuri ele se concretizeaza mai greu.Ce-i drept, la ultimul Congres l-a avertizat pe Liviu Dragnea direct si public ca daca incalca linia rosie PSD va pleca din familia europeana.