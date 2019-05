Lupta pentru functiile de forta din UE abia incepe. Donald Tusk are rolul ingrat de a negocia cu fiecare tara in parte

Donald Tusk va sonda terenul, va negocia si va cauta un echilibru

Se va tine sau nu cont de candidatul din capul listei?

"Sa nu provocam rani"

Speculatiile privind noii detinatori ai functiilor de varf in Uniunea Europeana, cititul in zatul de cafea sau ghicitul in globul politic de cristal fac parte din indeletnicirile preferate ale jurnalistilor, functionarilor europeni sau ale politicienilor de la Bruxelles.Marti, a doua zi dupa alegerile pentru Parlamentul Eurpean, speculatiile au luat vertiginos amploare. Sefii de stat si de guvern ai celor 28 de state din UE s-au consulat in timpul unei reuniuni informale, prilejuite de o cina comuna, asupra repartizarii principalelor posturi din structurile europene: inainte de toate in ce priveste viitorul sef al Comisiei Europene, dar si viitorul presedinte al Consiliului European, pentru a continua cu noul insarcinat cu politica externa si de securitate a UE, cu presedintele Parlamentului European si a incheia cu seful Bancii Centrale Europene.Cancelarul Angela Merkel a confirmat toate acestea dupa discutii."Astazi nu luam inca decizii", a subliniat inca la inceputul consultarilor presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, pentru a mai domoli febra speculatiilor.Sefa Guvernului de la Berlin a declarat, la randul ei, in final ca "despre nume concrete nu s-a vorbit". S-a discutat, in schimb, despre procedurile si despre criteriile dupa care urmeaza a fi alesi candidatii. "Fiecare va trebui sa se gandeasca acum bine. Cu totii am fost de acord sa nu luam inca o decizie", a mai spus Angela Merkel.Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a fost insarcinat cu misiunea ca, pana la urmatorul summit, care se va desfasura peste trei saptamani, sa se consulte cu toate guvernele UE si cu grupurile parlamentare din legislativul european, pentru a inainta, in final, o propunere.Potrivit tratatelor UE, Consiliul este cel care il propune pe viitorul presedinte al CE, o functie oarecum comparabila cu cea a unui sef de guvern european. Parlamentul European alege apoi acest candidat sau aceasta candidata.Pentru ca, in urma scrutinului din 26 mai, crestin-democratii si social-democratii nu mai detin impreuna majoritatea in Parlamentul European, va fi nevoie cel putin si de liberali, daca nu si de ecologisti pentru ca acest candidat sa se bucure de un larg suport. "De aceasta data lucrurile sunt ceva mai complicate", a admis Merkel.Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a reamintit sefilor de stat si de guvern europeni ca majoritatea grupurilor parlamentare, cu exceptia liberalilor, vor ca pentru functia de sef al CE sa fie propus unul din candidatii aflati in capul listei in campania electorala.Consiliul European, a declarat Angela Merkel, a luat la cunostinta acest mesaj, desi nu toti cei 28 de lideri prezenti la discutii sustin conceptul "candidatului de varf". In ceea ce o priveste, cancelara crestin-democrata a Germaniei il sustine in continuare pe candidatul grupului PPE Manfred Weber.Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si alti lideri europeni, mai degraba liberali, vor sa se discute mai intai despre continutul si obiectivele politicii europene, iar abia apoi despre persoane. Macron nu a pronuntat numele lui Manfred Weber, dar a lasat sa se inteleaga ca respinge viziunea Parlamentului European, potrivit caruia doar un candidat de varf ar intra in discutie pentru postul de presedinte al Comisiei."Nu trebuie sa existe un automatism", a precizat Macron, care o sprijina pe Margrethe Vestager, comisar UE din partea Danemarcei, pentru ocuparea acestei functii. Vestager nu a fost candidata la varf a liberalilor, ci si-a anuntat candidatura pentru acest post mult ravnit abia in seara scrutinului.Disputa pe tema celor care ar urma sa ocupe functiile cheie in edificiul european a fost deocamdata amanata. "Va trebui sa chibzuim asupra propunerilor, in asa fel incat sa nu provocam rani", a avertizat Merkel. Ea a mai amintit ca in curand se va dezbate si asupra bugetului UE pe urmatorii sapte ani, adaugand in context ca "felul in care ne comportam acum unii cu altii va fi decisiv pentru colaborarea noastra viitoare".Germania este principalul contributor la bugetul comunitar si va avea, ca atare, un cuvant greu de spus in cadrul negocierilor bugetare.Presedintele Comisiei Europene a declarat ca e dispus sa inceapa cat de curand consultarile cu liderii europeni, subliniind ca nu va fi deloc usor sa se gaseasca o balanta intre interesele statelor mici si mari, ale celor sudice si nordice, ale familiilor partidelor politice si ale grupurilor parlamentare.Un lucru este insa clar, a mai aratat Tusk, anume ca cel putin doua dintre cele patru posturi cheie ar trebui sa fie ocupate de femei. Ar mai fi apoi si postul viitorului sef al Bancii Centrale Europene, pentru care in discutie e presedintele Deutsche Bundesbank (Banca Federala a Germaniei), Jens Weidmann.La casele de pariuri, Manfred Weber (CSU) se bucura de o pozitie de frunte cu 36,4% in topul candidatilor la functia de sef al Comisiei Europene. El este urmat de crestin-democratul Michel Barnier (33,3%), de social-democratul Frans Timmermans (11,1 %) si de liberala Margrethe Vestager (11,1 %).