Macron vrea sa o sustina pe Merkel la presedintia Comisiei Europene

Ziare.

com

Acesta a declarat intr-un interviu acordat marti RadioTeleviziunii elvetiene (RTS) ca ar sustine-o pe cancelarul german Angela Merkel daca aceasta ar candida pentru a-i succede lui Jean-Claude Juncker la presedintia Comisiei Europene, informeaza Reuters."Europa are nevoie de fete noi, de personalitati puternice, ea are nevoie de oameni care au o credibilitate personala si competente pentru a umple posturile care le apartin", a declarat seful statului francez intr-un interviu acordat cu ocazia sosirii sale la Geneva pentru festivitatile prilejuite de implinirea de 100 de ani de la fondarea Organizatiei Internationale a Muncii OIM.Intrebat despre cancelarul german, el a raspuns: "Nu vreau sa ma angajez pentru Angela Merkel pentru care am multa prietenie. Daca ea ar vrea sa devina presedinta Comisiei Europene, eu as sustine-o", a spus el."Bineinteles pentru ca eu cred ca trebuie cineva puternic", a subliniat Macron. "Cred ca Europa are nevoie de noi chipuri si figuri puternice, deci e nevoie personalitati care sa poata sa aiba aceste calitati", potrivit presedintelui francez.Negocierile asupra posturilor-cheie din Uniunea Europeana - presedintiile Comisiei, Consiliului si Bancii Centrale Europene si postul de Inalt Reprezentant pentru afaceri externe - au inceput la 28 mai in siajul alegerilor europene. Subiectul va fi pe agenda discutiilor la viitorul Consiliu European din 20-21 iunie.