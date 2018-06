MAE: Comisia Europeana a clasat 12 proceduri de infringement la adresa Romaniei

Ziare.

De asemenea, potrivit unui comunicat remis, in acelasi interval CE s-a desistat intr-o clauza aflata pe rolul Curtii de Justitie a Uniunii Europene.Nota privind stadiul actiunilor in constatarea neindeplinirii obligatiilor declansate de Comisia Europeana impotriva Romaniei a fost prezentata in cadrul sedintei de Guvern de joi, 28 iunie."Documentul in cauza contine informatii detaliate referitoare la actiunile privind neindeplinirea obligatiei de comunicare a masurilor nationale de transpunere a directivelor UE si la actiunile privind transpunerea sau aplicarea incorecta a dreptului UE, fiind evidentiate si demersurile necesar a fi realizate de catre institutiile de linie cu atributii in domeniu. Nota cuprinde si rezultatele inregistrate in perioada 4 mai - 18 iunie 2018 in procedurile de transpunere si aplicare a actelor legislative ale Uniunii Europene", se arata in comunicatul citat.Se precizeaza ca in perioada mentionata, CE a clasat 12 proceduri de infringement, a suspendat decizia de sesizare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene intr-o cauza si s-a desistat intr-o cauza aflata deja pe rolul instantei europene - aceasta din urma va fi radiata.Totodata, au fost notificate Comisiei Europene masurile de transpunere a trei directive europene si a fost inchis favorabil un dosar EU Pilot, mai arata ministerul."Romania realizeaza demersuri active pentru a asigura transpunerea legislatiei europene in cea nationala. La nivelul MAE, am urmarit si am reusit sa crestem gradul de constientizare la nivelul institutiilor si autoritatilor publice a particularitatilor procedurilor de infringement si sa acceleram adoptarea actelor normative de transpunere.Impreuna cu institutiile competente in domeniile care fac obiectul actiunilor, am intarit dialogul institutional cu reprezentantii Comisiei Europene si am instituit si instituim acele masuri necesare pentru evitarea sesizarii Curtii de Justitie a Uniunii Europene si pentru evitarea pronuntarii unor hotarari de condamnare a statului roman", a declarat Cristian Winzer, secretar de stat pentru relatii interinstitutionale si juridice in cadrul MAE, potrivit sursei citate.