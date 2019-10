Mesajul CE pentru politicienii romani: Situatia s-a schimbat, solicitarea ramane - mai multe propuneri de comisari

Ziare.

"Situatia politica din Romania s-ar putea sa se fi schimbat, dar solicitarea presedintelui ales (al Comisiei Europene) este aceeasi, mai multe nume ar fi utile pentru a ne apropia de o decizie si pentru aceasta presedintele ales este in contact cu omologii sai romani", a afirmat purtatoarea de cuvant.In ceea ce priveste calendarul numirii noii Comisii Europene, Mina Andreeva a reafirmat, la fel ca la briefingul de presa de vineri, ca nu este in masura sa ofere noi informatii despre acesta, intrucat celor trei state care inca nu au un comisar european desemnat (Romania, Ungaria si Franta) le revine "sa propuna noi nume de potentiali comisari", care apoi trebuie sa parcurga intregul proces al acestei numiri, ce include un interviu cu presedintele ales al Comisiei Europene si audierile din comisiile Parlamentului European.Conform calendarului deocamdata in vigoare, votul de confirmare al Parlamentului European pentru componenta noii Comisii Europene este prevazut pentru 23 octombrie, in timpul sesiunii plenare de la Strasbourg.Candidatii roman si ungar, Rovana Plumb si Laszlo Trocsanyi, au fost respinsi de Comisia pentru Afaceri Juridice (JURI) a PE din cauza suspiciunilor privind posibile conflicte de interese, in timp ce candidata franceza, Sylvie Goulard, audiata saptamana trecuta pentru a doua oara de cele doua comisii de specialitate din PE asociate portofoliului ei, a fost respinsa de acestea pentru suspiciuni privind integritatea.In prezent "calendarul este in principal in mainile celor trei tari membre pentru a propune candidati si in cele ale Parlamentului European" pentru a organiza audierile, a declarat vineri Mina Andreeva.Presedinta aleasa a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat joi despre completarea echipei sale ca trebuie "sa acceleram procesul astfel incat Europa sa poata actiona rapid" in contextul numeroaselor provocari cu care se confrunta blocul comunitar, adaugand insa ca "toti cei implicati in proces au nevoie de suficient timp pentru a aborda urmatorii pasi cu atentie".In cazul unei amanari a investirii noii Comisii Europene, actualul executiv comunitar condus de Jean-Claude Juncker va gestiona cu titlu interimar afacerile curente, situatie care a mai existat de trei ori in trecut. De pilda, Comisia Barroso II, care trebuia investita la sfarsitul anului 2009, si-a inceput activitatea abia in februarie 2010, motivul intarzierii fiind atunci laboriosul proces de validare a Tratatului de la Lisabona.