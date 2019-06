Negocieri dure pentru noua conducere europeana: Timmermans, pe cale sa devina presedintele Comisiei Europene

Frans Timmermans, favorit la functia de presedinte al Comisiei Europene

Ziare.

com

Conform declaratiilor unor diplomati si oficiali, cu cateva ore inainte de intalnirea liderilor Uniunii Europene in cadrul careia urmeaza sa se decida cine va detine posturile de top din blocul comunitar, politicianul olandez socialist, relateaza Reuters.Desi Donald Tusk nu a avansat nume, si dpa noteaza ca Timmermans, in prezent prim-vicepresedinte al Comisiei Europene, a fost candidatul cap de lista al Partidului Socialistilor Europeni (PES) pentru alegerile din mai. Desemnarea sa s-ar confrunta insa cu o opozitie puternica din partea unor state membre central-europene.In conformitate cu acordul propus de Tusk, centru-dreapta ar urma sa beneficieze de postul de Inalt Reprezentat al UE pentru afaceri externe si politica de securitate si de functia de presedinte al Parlamentului European. La randul lor, liberalii ar urma sa ocupe postul de presedinte al Consiliului European, detinut in prezent de Donald Tusk, un reprezentant al PPE, sustin eurodeputatii citati.Desi se confrunta cu o rezistenta neasteptata din partea tarilor est-europene, Timmermans urmeaza sa fie desemnat dupa convorbiri intre Franta si Germania la summitul G20, au declarat pentru Reuters doi diplomati si un consilier al Parlamentului European.Daca se va confirma, alegerea va marca o victorie pentru socialisti si liberali, care au afirmat ca UE este tot mai dominata de Germania in pozitiile sale de varf."Se pare ca va fi Timmermans la presedintia Comisiei", a declarat pentru Reuters un diplomat implicat in discutii, opinie impartasita de un al doilea diplomat contactat de agentia britanica de stiri.Printre functiile de top care urmeaza a fi ocupate sunt cele de presedinte al Comisiei, presedinte al Parlamentului European, presedinte al Consiliului European, sef al diplomatiei UE si presedinte al Bancii Centrale Europene.Timmermans, fost ministru de externe al Olandei, ar urma sa fie confirmat drept alegerea pentru inlocuirea lui Jean-Claude Juncker la dineul liderilor UE de duminica.Consilierul german al PE Tobias Teuscher a declarat pentru Reuters ca presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a propus legislativului comunitar ca postul de sef al executivului european sa revina blocului politic social-democrat, al carui candidat cap de lista a fost Timmermans la alegerile europene din mai., pentru rolul sau in coordonarea pozitiilor Comisiei Europene in privinta unor incalcari ale statului de drept de catre cele doua guverne.In conditiile in care Franta si Germania sunt de mult in disputa nu numai in privinta candidatilor, ci si a regulilor de desemnare a noilor sefi de institutii, termenul-limita de marti pentru alegerea presedintelui Parlamentului European a facut sa devina urgenta o intelegere care altfel ar fi putut trena timp de luni de zile, sustin diplomati.In conformitate cu procesul "Spitzenkandidat", germanul Manfred Weber, reprezentantul Partidului Popular European (PPE) ar fi trebuit sa devina presedinte al Comisiei Europene, intrucat grupul PPE a ramas cel mai mare din PE.Insa, care pana acum a refuzat sa renunte la el.Premierul spaniol Pedro Sanchez a sugerat sa se inceapa de la zero, dupa un al doilea summit UE soldat cu un esec in luna iunie. Multe guverne vor un echilibru intre barbati si femei la sefia institutiilor UE si sa se evite ca principalele functii sa mearga doar la guvernele din vestul UE.Compromisul care a aparut ii va permite lui Weber sa devina presedinte al PE, iar presedintia Comisiei ii va fi data lui Timmermans, pe care Franta si Spania il sustin cu fermitate, potrivit Reuters."Ambii candidati capi de lista sunt parte a solutiei - asta este foarte important. Dupa cum arata acum lucrurile, nu se va ajunge la un conflict institutional", le-a spus Merkel ziaristilor dupa summitul G20 de la Osaka, Japonia, unde liderii UE au discutat despre functiile de top din blocul comunitar.Pentru investitori si pietele financiare, alegerea cea mai importanta este cea a presedintelui BCE, care stabileste rata dobanzii pentru zona euro. Franta ar putea primi postul, a declarat un diplomat UE, avansand numele lui Francois Villeroy de Galhau, guvernator al Bancii centrale a Frantei. Erkki Liikanen, fost guvernator al Bancii centrale din Finlanda, este de asemenea un candidat pentru a-i succeda lui Mario Draghi.Totusi, acest post nu a fost discutat de Tusk in convorbirile cu grupurile din PE duminica si un diplomat a spus ca Angela Merkel a cerut ca postul sa fie decis mai tarziu.Printre femeile care candideaza la cele mai importante joburi de la Bruxelles se numara daneza Margrethe Vestager, in prezent comisar european pentru concurenta, bulgara Kristalina Gheorghieva, care activeaza in cadrul Bancii Mondiale, si ministrul spaniol al economiei, Nadia Calvino.