Noul candidat francez pentru Comisia Europeana ar putea fi suspectat de conflict de interese, avertizeaza unii politicieni

"Thierry Breton este presedinte al Atos, o societate de servicii informatice care primeste subventii europene, care este unul din liderii europeni in supercalculatoare, din nou cu subventii europene, iar in portofoliul sau ce vom avea? Serviciile informatice. Vom avea asadar o ingrijorare privind conflict de interese", a explicat la BFMTV si RMC eurodeputatul Yannick Jadot, din partidul "Europa-Ecologie-Verzii" (Europe Ecologie Les Verts - EELV)."Un sef al (indicelui bursier) CAC 40, a carui companie primeste milioane in subventii europene! La capitolul prevenirii conflictelor de interese, inca nu am ajuns aici!", a reactionat la randul ei pe Twitter eurodeputata Manon Aubry, membra a formatiunii "Franta nesupusa" (La France Insoumise - LFI).De asemenea, Julien Aubert, deputat al partidului de dreapta "Republicanii" (Les Republicains - LR), aminteste ca Thierry Breton, desi are multa experienta, "a condus o companie, iar regulile europene privind conflictele de interese sunt extrem de stricte".Dar presedintele Macron a insistat ca a decis sa-l propuna pe Thierry Breton in urma consultarilor cu presedinta aleasa a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, asigurand ca nu ar trebui sa fie probleme.Pe de alta parte, liderul de la Elysee si-a atins si obiectivul ca, dupa ce prima candidata a Frantei, Sylvie Goulard, a fost respinsa de comisiile de specialitate din PE ca urmare a unor suspiciuni privind integritatea, noul candidat francez sa primeasca acelasi portofoliu ce-i fusese alocat lui Goulard.Este un portofoliu extins, ce cuprinde piata interna, dar si economia digitala, politica industriala a Uniunii Europene si noul directorat pentru industria de aparare si spatiala.Thierry Breton va fi audiat in saptamanile urmatoare de comisia pentru afaceri juridice a PE (JURI).