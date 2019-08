Noul comisar din Romania: Cum putem evita o decizie opaca, arbitrara si haotica?

Cristian Preda este profesor la Universitatea din Bucuresti si fost deputat european.

Ziare.

com

Viorica Dancila se ocupa de acest dosar intr-un mod haotic, in chip opac si luand decizii arbitrare. Iata de ce:Premierul a tinut sa suprapuna desemnarea unui comisar pentru viitoarea Comisie cu inlocuirea Corinei Cretu. Aceasta a fost aleasa in Parlamentul European si a fost obligata sa abandoneze pozitia din actuala Comisie.Jean-Claude Juncker a spus raspicat ca nu vrea un inlocuitor pentru cateva saptamani, majoritatea de vacanta, si a numit unul dintre comisarii in functie sa gestioneze domeniul pe care-l pastorea C. Cretu. Dancila s-a facut ca nu aude si l-a trimis la Strasbourg pe I.M. Pascu.Care n-a fost desemnat nici pana in ziua de azi. Ca si cum acest esec nu ar fi fost de ajuns, Dancila a scos din sertar doua nume controversate pentru viitoarea Comisie: D. Nica si R. Plumb.Alegerea celor doi - actualmente deputati europeni - a fost opaca. Dancila n-a justificat desemnarea drept candidati a unor politicieni care au fost suspectati de coruptie si care, pe de alta parte, au avut parcursuri modeste ca deputati in PE.Oricine e indreptatit sa se intrebe: cum s-a oprit la ei si nu la altii? Raspunsul Ursulei von der Leyen e clar: ea nici nu i-a chemat pe Plumb si Nica la Bruxelles pentru un prim interviu. Cea care a mers la sediul Comisiei a fost, in schimb, Dancila. Iar dupa intalnire, ea nu a mai pomenit nici macar numele celor doi Caracterul arbitrar sare in ochi daca luam in seama si alte nume care circula in culise: intre ele, cel al Luminitei Odobescu, care s-a remarcat prin zelul cu care a blocat candidatura Laurei Kovesi la EPPO. Totul e alandala.Firesc ar fi fost, de pilda, ca Dancila sa se consulte cu presedintele. Acesta reprezinta Romania in Consiliul European, institutia care a propus-o pe Ursula von der Leyen. Nici gand.Firesc ar fi fost, de asemenea, ca sefa Guvernului sa discute cu partidele care au reprezentare in PE. Nu de alta, dar deputatii acestora vor participa la audieri si la vot. Nu e irational sa obtii sprijinul lor. Dimpotriva...Cred ca la viitorul scrutin european ar trebui agreata o regula simpla: partidul care castiga alegerile europene in Romania face trei propuneri de comisar, iar cel recomandat finalmente de la Bucuresti e stabilit intr-o reuniune care ii include pe presedinte, pe premier si pe liderii delegatiilor romanesti din diverse grupuri politice ale PE.Asa s-ar evita si haosul, si opacitatea, si caracterul arbitrar al deciziei.