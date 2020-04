O companie din Romania, investigata de OLAF: 410.000 de euro deturnati dintr-un proiect de mediu catre un hotel-cazinou din Cipru

Ziare.

Proiectul de mediu a fost finantat de Agentia Executiva pentru Cercetare (REA) si urma sa fie implementat de acel consortiu. Insa pe masura desfasurarii acestuia, REA a inceput sa suspecteze ca unele cheltuieli de personal inaintate spre decontare ar putea fi false si a sesizat OLAF, care, beneficiind si de ajutorul autoritatilor nationale, a descoperit frauda. Investigatia OLAF a fost incheiata in noiembrie 2019 cu recomandarea ca REA sa recupereze de la acel consortiu suma de 410.000 de euro si ca autoritatile nationale competente sa initieze procedurile penale impotriva persoanelor implicate.OLAF nu a precizat in comunicatul sau numele persoanelor sau companiilor implicate in aceasta frauda