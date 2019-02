Presa olandeza: Frans Timmermans a fost hartuit in timpul vizitei in Ungaria

Ziare.

Timmermans, care este si candidatul socialistilor europeni pentru postul de presedinte al Comisiei Europene, fiind in acelasi timp dispretuit de partidele nationaliste din estul Europei, inclusiv din Ungaria, a fost hartuit pe parcursul intregii sale vizite in aceasta tara de ziaristi ostili,a adaugat publicatia.Printre sarcinile sale ca prim-vicepresedinte al Comisiei Europene se numara si cele legate de respectarea statului de drept, subiect de frictiune intre executivul comunitar si liderii ungari sau polonezi. Timmermans este vazut drept promotorul initiativei prin care sa fie taiate fondurile europene acelor state ale UE despre care Comisia Europeana considera ca incalca statul de drept.Potrivit responsabilului pentru comunicare al Partidului Socialist ungar (de opozitie), Balazs Lang, Timmermans s-a vazut confruntat cu "propagandisti ostili", care l-au intampinat aproape la fiecare oprire pe parcursul vizitei sale, el venind in Ungaria pentru a-si manifesta sprijinul fata de socialistii ungari in perspectiva alegerilor europarlamentare.Un clip video cu o astfel de confruntare a aparut pe YouTube si il arata pe un reporter ungar in timp ce-l acuza pe Timmermans ca doreste sa aduca refugiati in Ungaria. Cand Timmermans a incercat sa-i vorbeasca, a fost frecvent intrerupt sau i s-a spus ca este un mincinos.Potrivit publicatiei De Telegraaf, Timmermans a afirmat apoi ca "ar fi trebuit sa se astepte la o asemenea ostilitate din partea partidului de guvernamant (Fidesz-ul premierului conservator Viktor Orban - n.red.) si presei care-l sustine". "Este insa nefiresc sa se intample un asemenea lucru intr-un stat membru UE", a completat el, conform aceluiasi ziar.