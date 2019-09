Presedintele Comisiei CONT se opune numirii lui Ioan Mircea Pascu comisar UE interimar din cauza costurilor mari

Ziare.

"Invitatie de a schimba puncte de vedere cu comisarii desemnati interimari doamna Kadri Simson si domnul Ioan Mircea Pascu pe 11 septembrie 2019Draga domnule presedinte,Prin e-mailul din 4 septembrie 2019, seful Conferintei sefilor de comisii a invitat sefii de comisii sa participe la o intalnire a Conferintei sefilor de comisii pe 11 septembrie 2019.Cu regret, notificarea intr-un termen scurt a facut imposibil pentru comisii sa discute chestiunea in mod detaliat. Cu toate aceastea as vrea sa ridic o serie de chestiuni, in calitatea mea de presedinte al Comisiei CONT.Daca imi amintesc corect, Conferinta Presedintilor din 11 iulie 2019 a decis ca cei doi comisari desemnati sa ii inlocuiasca pe cei care au demisionat sa se prezinte in fata Conferintei presedintilor de Comisii intr-un format simplificat.Pe 12 iulie, Presedintele Comisiei a informat Parlamentul European asupra deciziei de a nu le aloca acestora portofolii din cauza timpului scurt al mandatului ramas.Audierea prevazuta sa aiba loc pe 17 iulie in Conferinta presedintilor de Comisii a fost amanata. Acum este propus de a simplifica procedura organizand un simplu schimb de opinii in cadrul sedintei Conferintei presedintilor de Comisii din 11 septembrie", se arata in scrisoarea transmisa de presedintele Comisiei CONT, obtinuta de MEDIAFAX.Monica Hohlmeier precizeaza ca a avea comisari europeni interimari pentru o perioada atat de scurta ar implica costuri de un milion euro pentru fiecare comisar."Va rog sa imi dati voie sa imi exprim ingrijorarea in privinta acestei proceduri: Din punctul de vedere al Comisiei de control bugetar,Potrivit unei declaratii a presedintelui Comisiei Europene in mass-media, costurile pentru ocuparea celor doua pozitii vacante pana la finalul mandatului ar fi de un milion de euro pentru fiecare comisar. Costurile sunt disproportionate avand in vedere, in primul rand, perioada scurta a mandatului, in al doilea rand lipsa unui portofoliu si, in al treilea, anuntul presedintelui CE potrivit caruia Comisia nu va prezenta nicio noua propunere pana la finalul mandatului.", conchide sursa citata.Pe 12 iulie, Jean-Claude Juncker a transmis ca propunerile de comisari europeni interimari, Ioan Mircea Pascu si Kadri Simson, competente pentru a ocupa acest post, nu vor avea alocate portofolii specifice in Executivul european.Pe 8 iulie, Consiliul Uniunii Europene a respins propunerea lui Jean-Claude Juncker de a transfera unor comisari in functii atributiile Corinei Cretu si lui Andrus Ansip, dupa ce acestia au preluat mandate de eurodeputati.Andrus Ansip a detinut portofoliul Pietei Unice Digitale, iar Corina Cretu pe cel al Politicilor de Coeziune.Presedintele ales al Comisiei Europene Ursula von der Leyen a anuntat, intr-un mesaj pe Twitter, ca va prezenta marti componenta Colegiului comisarilor europeni. Din partea Romaniei au fost propusi pentru aceasta pozitie Rovana Plumb si Dan Nica.