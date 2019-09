Probleme cu comisarii in noua CE: Implicari in afaceri cu angajari fictive si investigatii ale OLAF

Comisarul european propus de guvernul polonez este investigat de OLAF

Ziare.

com

O sursa din anturajul candidatei Frantei la Comisia Europeana, Sylvie Goulard, a declarat pentru AFP ca aceasta a returnat suma de 45.000 de euro Parlamentului European in cadrul unei afaceri de presupuse angajari fictive.Sylvie Goulard a fost aleasa de presedintele francez Emmanuel Macron pentru a ocupa postul Frantei in Comisia Europeana, care isi va incepe mandatul pe 1 noiembrie. Ea va trebui insa sa treaca de audierea din Parlamentul European pentru a obtine acest post.Desemnarea a provocat o oarecare impotrivire, din cauza presupusei sale implicari in aceasta afacere de angajari fictive de asistenti de eurodeputati ai partidului centrist francez Modem.Eurodeputata a acestei formatiuni intre 2009 si 2017, Sylvie Goulard a trebuit sa renunte si la postul sau de ministru al Armatelor la o luna dupa numirea ei, in 2017, la fel ca si centristii Francois Bayrou si Marielle de Sarnez."Ea a platit Parlamentului European ceea ce institutia estima ca ii datora", a adaugat vineri sursa din anturajul sau.Aceasta rambursare corespunde salariilor si cheltuielilor asistentului sau parlamentar Stephane Therou si "priveste perioada de angajare a asistentului, intre 1 iulie 2014 si 28 februarie 2015", precizeaza o sursa apropiata de ancheta judiciara franceza.Sylvie Goulard isi incepea atunci cel de al doilea mandat (alegerile europene au avut loc la sfarsitul lui mai 2014), dupa o schimbare de circumscriptie. In timpul perioadei citate, "nu exista nicio dovada a muncii" lui Stephane Therou, a adaugat o alta sursa apropiata de dosar.Potrivit anturajului lui Sylvie Goulard, Stephane Therou cauta un loc de munca si "acest lucru a durat mai mult decat era prevazut". "Ea a continuat sa-l plateasca in loc sa-l concedieze pur si simplu. Aceasta corespunde unei sume brute si include concedii platite si indemnizatii de final de contract", a precizat sursa citata.Pe 30 august, Parlamentul European a inchis aceasta afacere, fara a preciza cuantumul rambursarii. "Exista nereguli administrative minore observate, nesistematice si neintentionate. Rambursarea legata de aceasta afacere a fost efectuata", a declarat atunci o purtatoare de cuvant pentru AFP.Ancheta judiciara franceza legata de acest dosar continua. Pana in prezent, Sylvie Goulard nu a fost citata, noteaza France Presse.Totodata, fostul europarlamentar polonez Janusz Wojciechowski, propus de guvernul de la Varsovia sa fie comisar in viitoarea Comisie Europeana, este investigat de Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) pentru cheltuieli pentru deplasari efectuate in perioada cand acesta a fost eurodeputat, a confirmat vineri acest oficiu european, informeaza agentia DPA.Informatia a aparut initial in publicatia germana Spiegel, care a scris ca investigatia OLAF priveste cheltuieli efectuate intre anii 2004 si 2014.Wojciechowski a declarat pentru aceasta publicatie ca a rambursat 11.250 de euro din propria sa initiativa pentru cheltuieli de deplasare "insuficient justificate prin documente". Spiegel sustine insa ca investigatia ar fi legata de alte cheltuieli."OLAF poate confirma ca investigheaza presupuse nereguli privind rambursarea costurilor de calatorie de catre fostul eurodeputat Janusz Wojciechowski", a transmis vineri acest organism. Finalizarea investigatiei nu are o data limita.Janusz Wojciechowski a fost propus de guvernul polonez pentru un post de comisar in Comisia condusa de Ursula von del Leyen - numele sau fiind vehiculat pentru portofoliul agriculturii - dupa ce primul candidat al Varsoviei pentru viitorul executiv comunitar, Krzysztof Szczerski, s-a retras in urma primei runde de interviuri.Potrivit agentiei DPA, Ursula von der Leyen este asteptata sa publice luni numele viitorilor comisari europeni, cate unul din fiecare stat membru al UE (cu exceptia Marii Britanii), iar marti sa anunte portofoliile pe care acestia le vor avea in Comisia Europeana care-si va incepe activitatea pe 1 noiembrie.Comisarii desemnati urmeaza sa fie audiati intre 30 septembrie si 8 octombrie in Parlamentul European, care isi va da votul final cu privire la componenta Comisiei in ansamblu.