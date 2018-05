Procedura de infringement impotriva Romaniei: nu vizeaza prezumtia de nevinovatie si nu are legatura cu Legile Justitiei - oficial CE

Ziare.

com

Explicatia a fost oferita la Digi24 de catre Angela Cristea, seful Delegatiei Comisiei Europene in Romania.Joi, autoritatile de la Bucuresti au fost instiintate de catre Comisia Europeana cu privire la declansarea procedurii de infringement din cauza neimplementarii Directivei Europene 343 din 2016. "Procedura de infringement nu se refera la fondul problemei - prezumtia de nevinovatie -, ci la primul pas pe care trebuie sa il faca o tara, respectiv sa comunice catre Comisia Europeana ce prevederi aplica sau nu aplica din aceasta directiva noua", a explicat Angela Cristea.Reprezentanta Comisiei Europene a mai spus ca la nivelul CE s-a constatat ca in tarile UE exista prevederi dferite de la un stat la altul in ce priveste prezumtia de nevinovatie si, prin aceasta directiva, se urmareste armonizarea prevederilor, astfel incat un cetatean european sa beneficieze de aceleasi drepturi in orice stat membru s-ar afla.Directiva a fost lansata in 2016, iar statele membre au avut timp doi ani sa faca aceasta analiza in urma careia sa comunice Comisiei Europene in ce masura legislatia nationala cuprinde prevederile din directiva si ce mai trebuie modificat si implementat. Termenul limita a fost aprilie 2018, iar Romania nu a transmis aceasta informare, motiv pentru care s-a declansat procedura de infringement. Procedura a fost deschisa pentru 11 state UE care nu s-au conformat.Ce presupune aceasta procedura de infringement?Angela Cristea spune ca "Romania are doua luni la dispozitie in care sa comunice ce masuri s-au luat astfel incat obiectivele acestei directive sa fie atinse in Romania".In cazul in care nu se trimite aceasta informare in urmatoarele doua luni, Comisia Europeana va face recomandari de cum sa se atinga acest obiectiv. Comisia va spune ce articole din legislatia UE sunt incalcate si va cere Romaniei ca in termen de alte doua luni sa ia masurile necesare pentru a corela legislatia europeana. "Dar nu cred ca se va ajunge aici, am vazut deja luari de pozitie in sensul conformarii", crede reprezentanta Comisiei Europene.Avand in vedere si reactiile unor oficiali romani, care au acuzat ca de vina sunt contestatiile si piedicile puse in adoptarea modificarilor la Legile Jutitiei, reprezentanta Comisiie Europene in Romania a dat asigurari ca "nu au nicio legatura, sunt doua procese diferite"."Legile justitiei sunt diferite de aceasta directiva., a spus Angela Cristea, care a adaugat ca "Urmarim indeaproape ce se intampla si in domeniul independentei justitiei si luptei impotriva coruptiei".Angela Cristea a raspuns si la o intrebare privind perspectivele ca Romania sa incheie monitorizarea prin MCV: "Si Comisia Europeana vrea sa inchida MCV, dar nu putem sa il inchidem inainte ca Romania sa respecte standardele europene. Ce s-a constatat este caDe altfel, si Comisia Europeana a sustinut, intr-un raspuns pentru Mediafax, ca declansarea procedurii de infringement impotriva Romaniei pe Directiva UE privind prezumtia de nevinovatie a vizat 11 tari si nu va intra in contradictie cu obiective legitime, precum combaterea coruptiei."Tinand cont de cadrul larg in care discutiile se deruleaza in prezent, Comisia Europeana reaminteste ca transpunerea acestei directive (in legislatia nationala -n.red.) nu va intra in contradictie cu obiective legitime, precum combaterea criminalitatii organizate sau a coruptiei", se mai arata in raspunsul purtatorului de cuvant al CE, remis MEDIAFAX.