Reactia Comisiei Europene, dupa ce sefa Reprezentantei CE la Bucuresti a fost atacata pe Facebook de Mihai Fifor

"Comisia Europeana considera ca fiind inacceptabile atacurile personale la adresa ambasadorului nostru de incredere la Bucuresti, Angela Cristea. Ne asteptam ca ambasadorul nostru la Bucuresti sa fie tratat cu acelasi respect cu care tratam ambasadorul roman la Bruxelles.Nu vom permite ambasadorului nostru de incredere sa devina sacul de box al controverselor politice interne", transmite un purtator de cuvant al CE, intr-un mesaj remisMesajul Comisiei face referire la o postare a lui Mihai Fifor, de pe contul sau de Facebook, de sambata, cand acesta a spus ca Jean-Claude Juncker "confunda Palatul Victoria cu Palatul Cotroceni" si ca "are o perceptie total deformata despre ce se petrece in Romania", din cauza Angelei Cristea."Cel putin curioasa pendularea subita a domnului Juncker in atitudinea fata de Romania, cu numai cateva zile inainte de preluarea Presedintiei rotative a Consiliului Uniunii Europene. La o prima vedere, as fi tentat sa spun ca distinsul domn Juncker confunda Palatul Victoria cu Palatul Cotroceni si simte o nevoie aproape parinteasca sa dojeneasca Guvernul.Stiind insa cum isi ia informatia orice oficial european, chiar si domnul Juncker, adica prin intermediul reprezentantilor diplomatici, nu ma mai mira nimic. La urma urmei, cand cea care informeaza Comisia Europeana este nimeni alta decat Angela Cristea, nu vad la ce lucruri bune ne-am putea astepta.Dupa nota rusinoasa aparuta in spatiul public, care arata in mod clar implicarea politica a Angelei Cristea impotriva PSD, ar fi trebuit ca aceasta sa fie schimbata imediat de seful ei, domnul Jean-Claude Juncker.Lucrul acesta, desigur, nu s-a petrecut, asa ca nu e de mirare ca domnul Junker are o perceptie total deformata despre ce se petrece in Romania.Faptul ca acesta a mentinut-o in functie, viciaza in mod clar perceptiile si opiniile pe care domnul Juncker le are despre Romania", scrie pe Facebook Mihai Fifor