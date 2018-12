Reactia Comisiei Europene dupa discursul Vioricai Dancila

Ziare.

Amintim ca prim-ministrul Viorica Dancila a declarat, duminica, la Consiliul National al PSD, printre altele, ca isi doreste ca Romania "sa fie tratata asa cum trebuie", intrucat in alti ani am fost "sanctionati numai pentru ca suntem o tara din estul Europei".In replica, Schinas indeamna persoanele care afirma astfel de lucruri sa urmareasca mai indeaproape Comisia Europeana, in contextul in care CE a discutat in mod constant de nevoia de a conecta estul cu vestul."Cei care spun aceste lucruri ar trebui sa stie ca, daca exista o institutie care a discutat in mod constant despre nevoia de a conecta estul cu vestul, aceasta este Comisia Europeana.Si Jean-Claude Juncker (presedintele Comisiei Europene - n.red.), prin discursul sau despre Starea Uniunii, cu toata munca pe care am depus-o pentru a ne asigura ca nimeni nu este lasat in urma si cu toate investitiile noastre pe probleme specifice cum ar fi calitatea dubla a produselor alimentare...Deci, sincer, cei care spun aceste lucruri ar trebui mai degraba sa ne urmareasca mai indeaproape. Inteleg ca exista politici, multe interese la mijloc in Romania, dar cred ca ar trebui sa fim lasati (Comisia Europeana - n.red.) in afara acestora", a raspuns reprezentantul Comisiei Europene, chestionat de o jurnalista despre declaratia premierului Dancila."Imi doresc ca Romania sa fie tratata asa cum trebuie, Romania sa nu se mai incadreze in tarile de mana a doua, Romania sa fie respectata si cred ca pentru acest lucru trebuie ca fiecare dintre noi sa ne aducem contributia. Eu, in calitate de premier, am sa cer pentru tara mea sa fie intotdeauna tratata cu demnitate, sa fie intotdeauna respectata si sa nu se mai intample, asa cum a fost in alti ani, sa acceptam ceea ce ni se impune, fara a avea propria noastra opinie, sa acceptam sa fim criticati, cand cu totii stim ca nu meritam acest lucru, sa acceptam sa fim sanctionati numai pentru ca suntem o tara din estul Europei", a afirmat, duminica, Dancila, la Consiliul National al PSD.