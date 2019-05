Reprezentanta CE in Romania anunta cata mazare a importat UE din Madagascar, in ziua in care fostul primar e extradat

Se intoarce in Madagascar dupa inchisoare

Postarea din mediul online vine in contextul in care fostul primar al Constantei Radu Mazare, arestat in Madagascar, unde fugise din tara, va fi adus in Romania in aceasta seara."In 2018, Uniunea Europeana a importat 179.000 de kilograme de mazare din Republica Madagascar, cu o valoare totala de peste 800.000 de euro", este postarea de pe reteaua sociala.La mesaj este atasata si o fotografie cu mazare.Precizam ca Radu Mazare, arestat in Madagascar, va fi adus in Romania in aceasta seara Acesta se afla in custodia Politiei Romane, a anuntat, luni dimineata, Centrul de Informare si Relatii Publice al Inspectoratului General al Politiei Romane."La nivelul Politiei Romane s-a constituit o escorta, care s-a deplasat in Republica Madagascar, pentru preluarea persoanei urmarite international, intoarcerea pe teritoriul Romaniei urmand a avea loc in cursul acestei zile (luni n.red.) ", potrivit sursei citate.Mazare, condamnat la 9 ani de inchisoare in Romania, a fost arestat pe 8 mai, pentru sase zile, in Madagascar, iar autoritatile romane au declansat de urgenta procedura privind extradarea.Fostul primar al Constantei a declarat ca nu se va opune extradarii pentru ca a obosit sa lupte. "Daca voi ajunge in Romania prin extradare, dupa ce se va termina pedeapsa, ma voi intoarce aici in Madagascar, pana la sfarsitul zilelor", a declarat Radu Mazare, dupa ce a fost arestat.Mazare a fost condamnat definitiv in luna februarie in dosarul retrocedarilor fictive de terenuri de pe faleza din Constanta la 9 ani de inchisoare, insa a depus contestatie in anulare.Fostul primar al Constantei fugise din Romania, unde se afla sub control judiciar, pe 30 decembrie 2017, si a ajuns in Madagascar, unde avea afaceri.