Reprezentanta Comisiei Europene in Romania: Falia din societatea romaneasca se adanceste tot mai mult

"Nu traim vremurile cele mai simple, cele mai usoare si ceea ce ma ingrijoreaza pe mine este ca pare ca. Exista o tendinta de a vedea lucrurile in alb si negru - noi si ceilalti, ai nostri si ai lor", a declarat Angela Cristea, marti, in cadrul dezbaterii "12 ani in UE. Evolutie sau involutie?", organizata de catre Societatea Academica din Romania (SAR), odata cu lansarea raportului anual de analiza si prognoza, informeaza Romania Curata "Imi doresc ca acest raport (...) sa contribuie la o dezbatere cat mai nepartizana, pentru ca putem sa avem opinii diferite si totusi sa lucram impreuna. Cred profund in acest principiu si asta si facem aici, la Reprezentanta Comisiei Europene, chiar si atunci cand, uneori,, de exemplu. Ne pastram calmul si ramanem la convingerea ca putem, ca vrem si ca", a mai spus Angela Cristea.