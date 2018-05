Retragerea fundatiei lui Soros din Ungaria este vazuta de Comisia Europeana ca o lovitura pentru democratie

Whenever a civil society organisation that helps build vibrant & tolerant democracies is threatened & feels it can no longer do its work, democracy suffers. It is regrettable that a civil society organisation like @OpenSociety is closing its doors in an EU country. - Frans Timmermans (@TimmermansEU) May 15, 2018

"Este regretabil faptul ca o organizatie a societatii civile, precum Fundatia pentru o Societate Deschisa (Open Society) isi inchide portile intr-o tara membra a UE", a reactionat Timmermans intr-un mesaj postat pe contul sau de Twitter, dupa anuntul transferului de la Budapesta la Berlin a acestei fundatii, care finanteaza numeroase organizatii neguvernamentale in Ungaria si in lume."De fiecare data cand o organizatie a societatii civile care ajuta la construirea democratiilor dinamice si tolerante este amenintata si simte ca nu-si mai poate face munca, democratia are de suferit", a adaugat nr. 2 al executivului european.Fundatia pentru o Societate Deschisa s-a exprimat in termeni severi, marti, fata de autoritatile ungare, pentru ostilitatea crescanda cu care se confrunta de mai mult de un an in aceasta tara.Responsabili ai fundatiei au declarat ca se confrunta cu un "mediu politic si juridic din in ce in ce mai represiv in Ungaria" si considera ca este "imposibil de protejat securitatea operatiunilor si a personalului de amestecul arbitrar al guvernului".Miliardarul american George Soros, in varsta de 87 de ani, si-a inceput activitatea filantropica in 1984, sub regimul comunist, in Ungaria, unde s-a nascut si de unde s-a exilat in 1946 dupa ce a scapat de nazism.In perioada premergatoare alegerilor legislative din 8 aprilie, premierul ungar Viktor Orban, fost disident anticomunist, care a beneficiat de o bursa Soros, l-a atacat pe omul de afaceri, ridicandu-l la rangul de inamicul nr.1 al tarii. Intre altele, Orban il acuza pe George Soros ca doreste sa inunde Ungaria si Europa cu imigranti prin organizatiile pe care le finanteaza.