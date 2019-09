Romania, codasa in UE: Sunt ultimele zile cand putem propune un comisar european credibil. Plumb sau Nica nu sunt acceptabili Interviu

Ne apropiem cu pasi repezi de 1 noiembrie, data la care noua Comisie Europeana ar trebui sa isi inceapa activitatea, iar Romania nu si-a anuntat inca reprezentantul. Cum se vad lucrurile de la Bruxelles?

Din informatiile pe care le aveti, ce negocieri poarta celelalte state membre ale UE pentru constituirea viitoarei Comisii Europene?

Care sunt portofoliile cele mai importante, pe care le-am fi putut obtine, dar le-am ratat pentru ca premierul Dancila nu a stiut sau nu a putut sa negocieze?

Daca propunerea Romaniei pica la vot in PE, ce urmeaza?

Iar daca Romania ramane "corigenta", putem schimba doar persoana propusa pentru a ocupa postul de comisar european, portofoliul ramanand acelasi?

Premierul Dancila nu a anuntat oficial pana acum numele persoanei pe care Guvernul Romaniei o sustine pentru functia de comisar european, Italia fiind singura tara care mai are astfel de probleme (insa din motive obiective), conform Agerpres Reamintim ca dupa alegerile europarlamentare din 26 mai, PNL si USR-PLUS si-au valorificat potentialul politic la Bruxelles, obtinand o pozitie de vicepresedinte in grupul cel mai puternic - Siegfried Muresan (PPE) - si, in premiera, presedintia unui grup politic, nou format - Dacian Ciolos (Renew Europe).In schimb, partidul de guvernamant - PSD-ul condus de Viorica Dancila - a ratat, rand pe rand, sansa de a obtine pentru Romania, prin negocieri, functia de presedinte al Parlamentului European sau pe cea de vicepresedinte al Comisiei Europene, precum si repartizarea unui portofoliu important in noua Comisie.Discutii informale intre Viorica Dancila si Ursula von der Leyen au avut loc in ultimele doua saptamani, dar fara finalitate, si toate informatiile obtinute pe surse de jurnalisti arata ca propunerile avansate de Bucuresti - Rovana Plumb si Dan Nica, ambii din PSD - nu sunt agreate de noul presedinte al Comisiei Europene si nici pe placul majoritatii europarlamentarilor, care vor fi chemati sa se pronunte prin vot in plen.. De aceea, tema comisarului roman este o tema importanta din punct de vedere politic", spune Siegfried Muresan, intr-un interviu acordat Ziare.com.Mai mult, acesta subliniaza ca strategia Executivului de la Bucuresti ar fi trebuit sa fie cu totul alta. "Guvernul Romaniei trebuia sa isi asume niste prioritati la nivel european, sa ceara un portofoliu in noua Comisie Europeana si sa prezinte un candidat acceptabil si credibil pentru acel portofoliu, asa cum s-a intamplat in 2009 si in 2014", explica eurodeputatul liberal.In schimb, Viorica Dancila a facut doar propuneri informale, pe care nu le-a argumentat public, care mai mult ca sigur nu vor trece la vot."Ratam oportunitati! Am pierdut pozitia de vicepresedinte al CE (...) riscam acum sa pierdem si un portofoliu important si avem tot mai putine optiuni", subliniaza Siegfried Muresan in interviul acordat Ziare.com.Premierul Viorica Dancila trebuie sa inteleaga macar acum, in ceasul al doisprezecelea, ca are o mare responsabilitate privind desemnarea comisarului european din partea Romaniei.Domnia sa a facut doua propuneri care sunt proaste, din mai multe motive, dar in primul rand pentru ca ambii candidati - Rovana Plumb si Dan Nica - au actionat pentru obstructionarea justitiei - dna Plumb s-a opus cererii procurorilor de ridicare a imunitatii domniei sale in Parlamentul Romaniei, in dosarul Belina, iar dl Nica a taraganat ridicarea imunitatii in Parlamentul European, cand procurorii au cerut inceperea urmaririi penale in dosarul Microsoft.In Parlamentul European exista o majoritate pentru apararea justitiei, pentru apararea statului de drept si pentru combaterea coruptiei, in schimb, PSD s-a aflat mereu in minoritate in ultimii doi ani si jumatate, cand a incercat sa slabeasca justitia din Romania si s-a opus tuturor masurilor PE de intarire a justitiei, votand impotriva.Majoritatea din PE, care este pentru apararea justitiei, nu va accepta niciodata candidati care au actionat impotriva statului de drept si a valorilor europene, iarViorica Dancila are o mare responsabilitate, pentru ca daca desemnarea comisarului european din partea Romaniei devine un esec, domnia sa este principalul vinovat. Nu si-a asumat in mod public aceste doua propuneri, venind in fata poporului roman si explicand de ce le face si ce argumente are, ci le-a trimis la Comisia Europeana doar informal. Noi am aflat cu totii pe surse,Iar daca se va merge cu una dintre aceste doua propuneri in Parlamentul European si ea va fi refuzata, asa cum e firesc,. Viorica Dancila ar trebui sa reevalueze situatia si sa vina saptamana aceasta cu o propunere acceptabila asumata.Din pacate, celelalte state discuta deja despre portofolii, iar. Implicit, orice propunere din Romania, pentru a respecta egalitatea de gen, ar trebui sa fie o femeie. Nu este un lucru rau, dimpotriva, eu sunt pentru un rol puternic al femeilor in viata publica, dar ce vreau sa subliniez este ca,si vom veni iar in ceasul al 12-lea, adica nu va exista o discutie asumata despre portofoliul pentru Romania inainte de a se veni cu o propunere oficiala. Ratam oportunitati!Am pierdut pozitia de vicepresedinte al CE, fezabila dupa cum eu chiar am declarat in luna iulie, intr-un interviu pentru Ziare.com , riscam acum sa pierdem si un portofoliu important si avem tot mai putine optiuni.Viorica Dancila a avut o intalnire la Bruxelles cu presedinta aleasa a CE, a discutat aceste doua nume, care se afla acum pe masa dar, repet, trimise intr-o modalitate informala, neasumata public. SiAsa cum nu am auzit de la Viorica Dancila pe durata presedintiei romane a UE nici macar o prioritate politica a Romaniei pentru acele sase luni, la felTrebuie sa intelegem urmatorul lucru: Comisarul european din partea Romaniei va fi principalul actor roman in institutiile UE, in viata de zi cu zi, in urmatorii 5 ani, inca mult timp dupa ce guvernul Dancila va fi istorie. De aceea, tema comisarului roman este o tema importanta din punct de vedere politic.Guvernul Romaniei trebuia sa isi asume niste prioritati la nivel european, sa ceara un portofoliu si sa prezinte un candidat acceptabil pentru acel portofoliu, asa cum s-a intamplat in urma cu zece ani, cand Romania a obtinut un portofoliu important - Politica agricola - si asa cum s-a intamplat si in urma cu cinci ani, cand de asemenea am obtinut un portofoliu important - Politica regionala. Deci experienta arata ca se poate.Guvernul pe care Romania il va avea la momentul in care candidatul va esua in PE va trebui sa faca o noua propunere.este urmatorul: Presedinta CE ne va prezenta candidatii si portofoliile alocate in urmatoarele doua saptamani, dupa care candidatii trebuie sa pregateasca audierea in PE, sa faca munca de convingere, sa se intalneasca cu europarlamentarii. Urmeaza audierile, cel mai probabil in ultima saptamana a lunii septembrie. Dupa aceea, candidatii picati vor fi inlocuiti (au existat respingeri si in 2014, si in 2009), cei noi vor fi audiati, probabil in cursul lunii octombrie, iar dupa ce tot acest proces, cu tot cu "corigente", se va incheia, plenul PE va trebui sa dea un vot asupra Colegiului complet al comisarilor, vot pe care, in mod ideal, il vom da inainte de finalul lunii octombrie pentru ca noua CE sa isi inceapa mandatul la termenul stabilit - 1 noiembrie 2019.Daca toate aceste etape nu vor fi incheiate pana la 1 noiembrie, atunci comisia actuala va ramane in functie pentru o perioada limitata, asa cum s-a intamplat si cu comisia Barroso la finalul anului 2009. Nu ar fi nicio drama, dar de preferat ar fi ca noua comisie europeana sa isi inceapa mandatul la 1 noiembrie.Nu neaparat. S-a intamplat in trecut ca o tara sa aiba alocat un portofoliu, candidatul sa fie picat pe portofoliul respectiv, iar cand tara a primit a doua sansa, sa obtina un alt portofoliu. S-au inregistrat doua tipuri de situatii. Prima, in care un candidat a fost considerat adecvat pentru a fi membru al CE, dar inadecvat pentru portofoliul specific alocat, caz in care comisarul a ramas in CE si s-a facut o permutare de portofolii, iar a doua situatie a fost cea in care candidatul a fost respins cu totul si statul respectiv a numit alt candidat pentru acelasi portofoliu.Repet:. Sper sa nu ramanem cu acesti doi candidati - Rovana Plumb si Dan Nica.