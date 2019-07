Scenarii noi la Bruxelles: Pe cine prefera grupul de la Visegrad in locul lui Timmermans si de ce convine si popularilor, si lui Macron UPDATE

UPDATE

Ziare.

com

Potrivit unor surse diplomatice citate de Politico.eu, ministrul german al Apararii, Ursula von der Leyen, ar fi o varianta buna de compromis, care ar putea fi agreata de liderii UE.Varianta Ursula von der Leyen pare a fi din ce in ce mai concreta, arata surse europene.Avantajul e ca i-ar multumi si pe populari, care ar pastra presedintia Comisiei, dar si pe Macron, care nu il voia pe Manfred Weber, tocmai pentru a nu legitimaIn plus, ministrul german al Apararii a trait o buna parte din viata la Bruxelles si este vorbitor fluent de franceza.Mai mult, aceasta optiune ar favoriza o presedintie a grupuluipentru Parlamentul European, dar varianta de pe masa este aceea a exercitarii presedintiei PE prin rotatie - prima parte a legislaturii revenindu-i lui Guy Verhofstadt si cea de-a doua lui Manfred Weber.Candidaturile pentru presedintia Parlamentului se depun pana in seara de marti, iar miercuri dimineata e programat votul, in plenul de la Strasbourg.Totusi, in vreme ce G4 agreeaza aceasta varianta, pe care o considera una de deblocare a negocierilor, popularii europeni nu par a fi dispusi sa cedeze sefia Comisiei, dar nu mai apare musai numele lui Manfred Weber.Astfel, secretarul general al PPE Antonio Lopez Isturiz este citat in presa spaniola spunand raspicat ca PPE nu va ceda, de vreme ce a castigat alegerile. Astfel, popularii se arata dispusi sa discute si sa negicieze cu celelalte grupuri politice, dar nu pun la bataie candidatura lui Manfred Weber pentru CE.Acesta este si mesajul transmis, marti dimineata, de vicepresedintele grupului PPE, Siegfried Muresan.Pachetul de negociere care include numele lui von der Leyen pentru sefia CE il mentioneaza pe belgianul Charles Michel pentru presedintia Consiliului European si pe slovacul Maros Sefcovic ca Inalt Reprezentant, in locul lui Mogherini.Negocierile au intrat in blocaj odata cu spargerea majoritatii pe care o detineau socialistii si popularii in Parlamentul European, prin intrarea asa-numitului grup al lui Macron in ecuatia parlamentara. Presedintele francez este cel care a spus din capul locului ca nu va recunoaste sistemul de, iar procesul de negociere a devenit mai degraba o lupta pentru suprematie intre Parlament si Consiliul European, unde sunt reprezentate statele, nu cetatenii.De altfel, acesta este aspectul care o deranjeaza si pe sefa Verzilor, Ska Keller, care, la conferinta de presa de marti de la Strasbourg, citata de surse europene, a tinut sa aminteasca faptul ca Parlamentul este o institutie reprezentativa si aleasa popular, care e indreptatita sa-si aleaga singura presedintele, nu sa astepte ca acesta sa fie desemnat de negocieri purtate in afara institutiei, la pachet.Consiliul European a intrat in cea de-a treia zi de negocieri, la care participa si presedintele Klaus Iohannis.