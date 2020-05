Scoala online lasa o treime din elevii romani pe dinafara. Comisarul european pentru Educatie spune ca sunt bani, dar sa fie accesati

Ziare.

Multi din elevii care au fost nevoiti sa faca scoala online nu au avut tablete sau calculatoare sau chiar acces la Internet. O arata si un studiu IRES potrivit caruia unul din trei copiii nu a avut dispozitiv pe perioada starii de urgenta pentru cursurile online.Romania nu este singura tara care s-a confruntat cu probleme odata cu inchiderea scolilor si mutarea scolii in mediul virtual.Comisarul european pentru inovatie, cercetare, cultura, educatie si tineret Mariya Gabriel a declarat ca epidemia a scos la iveala probleme din mai multe zone ale Europei."Exista cateva provocari importante in zonele rurale si indepartate.", afirma Mariya Gabriel.Potrivit acesteia " Comisia Europeana va prezenta un plan de actiune actualizat pentru educatie digitala. Vom stabili o serie de masuri pentru a sprijini statele membre si institutiile de invatamant in echiparea educatorilor si a cursantilor cu competente digitale, astfel incat sa poata obtine beneficiile maxime de aceste instrumente si abordari".Pentru digitalizarea educatiei exista fonduri pe care statele membre UE le pot accesa."Am propus doua initiative de investitii pentru raspunsuri la Coronavirus pentru a aborda atat criza de urgenta in sanatate, cat si consecintele socio-economice ale acesteia. Am directionat 37 de miliarde de euro in cadrul Politicii de coeziune pentru a ajuta sistemele nationale de ingrijire a sanatatii, IMM-urile si lucratorii, dar si furnizorii de educatie si formare si studenti.De exemplu, Fondul social european poate sprijini institutiile de educatie si formare profesionala pentru a oferi oportunitati de invatare la distanta, precum si consiliere si consiliere cu privire la scolarizarea la domiciliu. De asemenea, am oferit flexibilitate suplimentara in regulile fondurilor, permitand statelor membre sa redirectioneze rapid resursele catre cele mai urgente necesitati", a declarat comisarul european pe educatie Mariya Gabriel.