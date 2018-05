Siegfried Muresan: Politicienii care afecteaza statul de drept trebuie sa fie singurii care sunt trasi la raspundere

Romania, in pericol de taiere de fonduri?

Deputatul european Siegfried Muresan, vicepresedinte al Comisiei pentru bugete a Parlamentului European, spune insa ca nu trebuie penalizati beneficiarii de fonduri din cauza derapajelor guvernelor nationale.Potrivit europarlamentarului, politicienii care afecteaza statul de drept trebuie sa fie singurii care sunt trasi la raspundere."Comisia Europeana a propus ieri (miercuri - n.red.) un mecanism prin care poate fi redus, suspendat sau restrictionat accesul la fonduri europene pentru un stat membru care incalca statul de drept si, in acelasi timp, autoritatile nationale vor fi obligate sa plateasca banii beneficiarilor finali.Vedem tot mai clar ca orice atac la adresa independentei Justitiei, a statului de drept este un risc pentru fondurile europene.Nu sunt sustinator al unei abordari care penalizeaza in final beneficiarul de fonduri europene;", sustine Siegfried Muresan, intr-un comunicat transmisEuroparlamentarul roman face un apel la Guvern pentru a renunta la masurile care afecteaza independenta Justitiei si statul de drept si sa se asigure ca beneficiarii de fonduri europene nu vor pierde bani."Guvernul PSD - ALDE trebuie sa renunte la masurile care afecteaza independenta justitiei, statul de drept si sa se asigure ca beneficiarii de fonduri europene nu vor pierde bani in perioada post-2020", a subliniat Siegfried Muresan.Amintim ca, miercuri, Comisia Europeana a propus ca in bugetul pentru perioada 2021-2027 al statelor UE sa fie conditionata finantarea europeana de respectarea statului de drept Practic, Uniunea va putea sa suspende, sa reduca sau sa restrictioneze accesul la finantare in mod proportional cu natura, gravitatea si amploarea deficientelor care afecteaza statul de drept."Respectarea statului de drept reprezinta o conditie prealabila esentiala pentru buna gestiune financiara si pentru eficacitatea finantarii din partea UE. Comisia propune, prin urmare, un nou mecanism care sa protejeze bugetul UE de riscurile financiare legate de deficientele generalizate care afecteaza statul de drept in statele membre", se arata intr-un comunicat al CE. Politico.eu scrie ca aceasta masura ar fi menita sa puna presiuni asupra Poloniei si Ungariei, care au intrat in polemica cu oficialii europeneni pe tema derapajelor democratice, dar si sa trimita un semnal catre alte tari, care ar putea sa urmeze aceasta cale.Desi Romania nu este mentionata in articolul citat, s-ar putea ca si tara noastra sa fie in pericol de taiere de fonduri, avand in vedere modificarile de legi ale Justitiei operate de Parlament in ultima vreme si ce mai are de gand sa faca Puterea si cu Codurile Penale.