Statele UE accepta ca noua Comisie Europeana sa fie investita fara comisar britanic, dupa ce Londra a refuzat sa faca o nominalizare

Ziare.

com

La reuniunea de vineri,care mai are nevoie si de votul favorabil al Parlamentului European, programat pentru miercuri.Intrucat Brexitul a fost amanat pana pe 31 ianuarie, in virtutea tratatelor europene Regatul Unit este obligat - la fel ca toate statele membre UE - sa numeasca un comisar european.Cum Londra nu a dat curs unei cereri in acest sens adresate de, amenintand ca in caz contrar va avansa in aceasta procedura a carei ultima etapa este sesizarea Curtii de Justitie a UE.Guvernul britanic condus de Boris Johnson a transmis institutiilor europene o scrisoare in care mentioneaza ca, in conformitate cu normele preelectorale britanice, in mod normal nu se pot face numiri pentru posturi internationale inaintea unui scrutin, iarpentru alegeri legislative anticipate.Comisia Europeana a analizat acest raspuns si "considera ca Regatul Unit isi incalca obligatiile din Tratatul UE", a indicat executivul comunitar intr-un comunicat.Citeste mai multe despre: